VeChain (VET) Informasjon Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding. Offisiell nettside: https://www.vechain.org/ Teknisk dokument: https://docs.vechain.org Blokkutforsker: https://vechainstats.com

VeChain (VET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VeChain (VET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.05B Total forsyning: $ 85.99B Sirkulerende forsyning: $ 85.99B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.07B All-time high: $ 0.279457 All-Time Low: $ 0.00167765732958 Nåværende pris: $ 0.02385

VeChain (VET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VeChain (VET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VETs tokenomics, kan du utforske VET tokenets livepris!

VeChain (VET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

VET prisforutsigelse Vil du vite hvor VET kan være på vei? Vår VET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

