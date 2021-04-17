VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

NavnVET

RangeringNo.57

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0004%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.04%

Opplagsforsyning85,985,041,177

Maksimal forsyning86,712,634,466

Total forsyning85,985,041,177

Opplagsforsyning0.9916%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.27821609,2021-04-17

Laveste pris0.00167765732958,2020-03-13

Offentlig blokkjedeVET

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

