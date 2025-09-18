Hva er VeChain (VET)

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

VeChain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VeChain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



VeChain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VeChain (VET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VeChain (VET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VeChain.

VeChain (VET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VeChain (VET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VET tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VeChain (VET)

Leter du etter hvordan du kjøperVeChain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VeChain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om VeChain Hvor mye er VeChain (VET) verdt i dag? Live VET prisen i USD er 0.02505 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VET-til-USD-pris? $ 0.02505 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VET til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for VeChain? Markedsverdien for VET er $ 2.15B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VET? Den sirkulerende forsyningen av VET er 85.99B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVET ? VET oppnådde en ATH-pris på 0.27821609 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VET? VET så en ATL-pris på 0.00167765732958 USD . Hva er handelsvolumet til VET? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VET er $ 3.40M USD . Vil VET gå høyere i år? VET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VET prisprognosen for en mer grundig analyse.

VeChain (VET) Viktige bransjeoppdateringer

