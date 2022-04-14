Sleepless AI (AI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sleepless AI (AI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sleepless AI (AI) Informasjon Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Offisiell nettside: https://www.sleeplessailab.com Teknisk dokument: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2 Kjøp AI nå!

Sleepless AI (AI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sleepless AI (AI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.75M $ 54.75M $ 54.75M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 400.25M $ 400.25M $ 400.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 136.80M $ 136.80M $ 136.80M All-time high: $ 3 $ 3 $ 3 All-Time Low: $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 Nåværende pris: $ 0.1368 $ 0.1368 $ 0.1368 Lær mer om Sleepless AI (AI) pris

Sleepless AI (AI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sleepless AI (AI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIs tokenomics, kan du utforske AI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AI Interessert i å legge til Sleepless AI (AI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AI på MEXC nå!

Sleepless AI (AI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AI nå!

AI prisforutsigelse Vil du vite hvor AI kan være på vei? Vår AI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AI tokenets prisforutsigelse nå!

