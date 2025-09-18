Hva er VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA (VANA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VANA (VANA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VANA tokenets omfattende tokenomics nå!

VANA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VANA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om VANA Hvor mye er VANA (VANA) verdt i dag? Live VANA prisen i USD er 4.242 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende VANA-til-USD-pris? $ 4.242 . Sjekk ut Den nåværende prisen på VANA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for VANA? Markedsverdien for VANA er $ 127.62M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av VANA? Den sirkulerende forsyningen av VANA er 30.08M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVANA ? VANA oppnådde en ATH-pris på 35.53172241495424 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på VANA? VANA så en ATL-pris på 3.7412727319769483 USD . Hva er handelsvolumet til VANA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VANA er $ 1.08M USD . Vil VANA gå høyere i år? VANA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VANA prisprognosen for en mer grundig analyse.

VANA (VANA) Viktige bransjeoppdateringer

