Dagens VANA livepris er 4.242 USD.

VANA Pris(VANA)

$4.242
-0.09%1D
USD
VANA (VANA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:51:20 (UTC+8)

VANA (VANA) Prisinformasjon (USD)

$ 4.213
24 timer lav
24 timer høy

-0.19%

-0.09%

-5.57%

-5.57%

VANA (VANA) sanntidsprisen er $ 4.242. I løpet av de siste 24 timene har VANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.213 og et toppnivå på $ 4.532, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VANA er $ 35.53172241495424, mens den rekordlave prisen er $ 3.7412727319769483.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VANA endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -5.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VANA (VANA) Markedsinformasjon

No.311

25.07%

VANA

Nåværende markedsverdi på VANA er $ 127.62M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.08M. Den sirkulerende forsyningen på VANA er 30.08M, med en total tilgang på 112641600. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 509.04M.

VANA (VANA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene VANA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00382-0.09%
30 dager$ +0.082+1.97%
60 dager$ -1.434-25.27%
90 dager$ -0.079-1.83%
VANA Prisendring i dag

I dag registrerte VANA en endring på $ -0.00382 (-0.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

VANA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.082 (+1.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

VANA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VANA en endring på $ -1.434 (-25.27%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

VANA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.079-1.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for VANA (VANA)?

Sjekk ut VANA Prishistorikk-siden nå.

Hva er VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VANA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VANA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om VANA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VANA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VANA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VANA (VANA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VANA (VANA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VANA.

Sjekk VANAprisprognosen nå!

VANA (VANA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VANA (VANA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VANA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VANA (VANA)

Leter du etter hvordan du kjøperVANA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VANA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

VANA til lokale valutaer

VANA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VANA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell VANA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om VANA

Hvor mye er VANA (VANA) verdt i dag?
Live VANA prisen i USD er 4.242 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VANA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VANA til USD er $ 4.242. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VANA?
Markedsverdien for VANA er $ 127.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VANA?
Den sirkulerende forsyningen av VANA er 30.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVANA ?
VANA oppnådde en ATH-pris på 35.53172241495424 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VANA?
VANA så en ATL-pris på 3.7412727319769483 USD.
Hva er handelsvolumet til VANA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VANA er $ 1.08M USD.
Vil VANA gå høyere i år?
VANA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VANA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:51:20 (UTC+8)

VANA (VANA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

