Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

RangeringNo.317

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)45.26%

Opplagsforsyning30,084,000

Maksimal forsyning120,000,000

Total forsyning112,641,600

Opplagsforsyning0.2507%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high35.53172241495424,2024-12-17

Laveste pris3.7412727319769483,2025-09-04

Offentlig blokkjedeVANA

Sektor

Sosiale medier

