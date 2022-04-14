Alaya AI (AGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Alaya AI (AGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Alaya AI (AGT) Informasjon Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Offisiell nettside: https://www.aialaya.io/#/ Teknisk dokument: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Kjøp AGT nå!

Alaya AI (AGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alaya AI (AGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.64M $ 11.64M $ 11.64M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.03M $ 34.03M $ 34.03M All-time high: $ 0.038701 $ 0.038701 $ 0.038701 All-Time Low: $ 0.004112865886010598 $ 0.004112865886010598 $ 0.004112865886010598 Nåværende pris: $ 0.006805 $ 0.006805 $ 0.006805 Lær mer om Alaya AI (AGT) pris

Alaya AI (AGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alaya AI (AGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGTs tokenomics, kan du utforske AGT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AGT Interessert i å legge til Alaya AI (AGT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AGT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AGT på MEXC nå!

Alaya AI (AGT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AGT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AGT nå!

AGT prisforutsigelse Vil du vite hvor AGT kan være på vei? Vår AGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGT tokenets prisforutsigelse nå!

