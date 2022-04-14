Alaya AI (AGT) tokenomics

Alaya AI (AGT) tokenomics

Alaya AI (AGT) Informasjon

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI (AGT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alaya AI (AGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 11.64M
$ 11.64M$ 11.64M
Total forsyning:
$ 5.00B
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 1.71B
$ 1.71B
$ 1.71B$ 1.71B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 34.03M
$ 34.03M
$ 34.03M$ 34.03M
All-time high:
$ 0.038701
$ 0.038701$ 0.038701
All-Time Low:
$ 0.004112865886010598
$ 0.004112865886010598$ 0.004112865886010598
Nåværende pris:
$ 0.006805
$ 0.006805$ 0.006805

Alaya AI (AGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Alaya AI (AGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AGT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AGTs tokenomics, kan du utforske AGT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AGT

Interessert i å legge til Alaya AI (AGT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AGT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Alaya AI (AGT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til AGT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

AGT prisforutsigelse

Vil du vite hvor AGT kan være på vei? Vår AGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

