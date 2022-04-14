VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i VaderAI by Virtuals (VADER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

VaderAI by Virtuals (VADER) Informasjon Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/896 Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 Kjøp VADER nå!

VaderAI by Virtuals (VADER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for VaderAI by Virtuals (VADER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Total forsyning: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M Sirkulerende forsyning: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M All-time high: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 All-Time Low: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 Nåværende pris: $ 0.010054 $ 0.010054 $ 0.010054 Lær mer om VaderAI by Virtuals (VADER) pris

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak VaderAI by Virtuals (VADER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VADER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VADER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VADERs tokenomics, kan du utforske VADER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe VADER Interessert i å legge til VaderAI by Virtuals (VADER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe VADER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper VADER på MEXC nå!

VaderAI by Virtuals (VADER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til VADER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for VADER nå!

VADER prisforutsigelse Vil du vite hvor VADER kan være på vei? Vår VADER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VADER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!