Dagens VaderAI by Virtuals livepris er 0.013637 USD. Spor prisoppdateringer for VADER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk VADER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

VaderAI by Virtuals Logo

VaderAI by Virtuals Pris(VADER)

1 VADER til USD livepris:

VaderAI by Virtuals (VADER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:20:10 (UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) Prisinformasjon (USD)

VaderAI by Virtuals (VADER) sanntidsprisen er $ 0.013637. I løpet av de siste 24 timene har VADER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.013052 og et toppnivå på $ 0.015691, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VADER er $ 0.15849019150828353, mens den rekordlave prisen er $ 0.000060938884925464.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VADER endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, +2.27% over 24 timer og +44.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

VaderAI by Virtuals (VADER) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på VaderAI by Virtuals er $ 13.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 71.44K. Den sirkulerende forsyningen på VADER er 996.74M, med en total tilgang på 996739513. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.64M.

VaderAI by Virtuals (VADER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene VaderAI by Virtuals for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00030287+2.27%
30 dager$ -0.004719-25.71%
60 dager$ -0.009893-42.05%
90 dager$ -0.027736-67.04%
VaderAI by Virtuals Prisendring i dag

I dag registrerte VADER en endring på $ +0.00030287 (+2.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

VaderAI by Virtuals 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.004719 (-25.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

VaderAI by Virtuals 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så VADER en endring på $ -0.009893 (-42.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

VaderAI by Virtuals 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.027736-67.04% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for VaderAI by Virtuals (VADER)?

Sjekk ut VaderAI by Virtuals Prishistorikk-siden nå.

Hva er VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere VaderAI by Virtuals investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk VADER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om VaderAI by Virtuals på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din VaderAI by Virtuals kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

VaderAI by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil VaderAI by Virtuals (VADER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine VaderAI by Virtuals (VADER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for VaderAI by Virtuals.

Sjekk VaderAI by Virtualsprisprognosen nå!

VaderAI by Virtuals (VADER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak VaderAI by Virtuals (VADER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om VADER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe VaderAI by Virtuals (VADER)

Leter du etter hvordan du kjøperVaderAI by Virtuals? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe VaderAI by Virtuals på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

VADER til lokale valutaer

VaderAI by Virtuals Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av VaderAI by Virtuals, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell VaderAI by Virtuals nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om VaderAI by Virtuals

Hvor mye er VaderAI by Virtuals (VADER) verdt i dag?
Live VADER prisen i USD er 0.013637 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende VADER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på VADER til USD er $ 0.013637. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for VaderAI by Virtuals?
Markedsverdien for VADER er $ 13.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av VADER?
Den sirkulerende forsyningen av VADER er 996.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forVADER ?
VADER oppnådde en ATH-pris på 0.15849019150828353 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på VADER?
VADER så en ATL-pris på 0.000060938884925464 USD.
Hva er handelsvolumet til VADER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for VADER er $ 71.44K USD.
Vil VADER gå høyere i år?
VADER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut VADER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:20:10 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

