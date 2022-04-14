USUAL (USUAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i USUAL (USUAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

USUAL (USUAL) Informasjon Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Offisiell nettside: https://usual.money/ Teknisk dokument: https://docs.usual.money/start-here/why-usual Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E Kjøp USUAL nå!

USUAL (USUAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for USUAL (USUAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 74.80M Total forsyning: $ 1.41B Sirkulerende forsyning: $ 1.23B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 243.60M All-time high: $ 1.6531 All-Time Low: $ 0.05592409875495594 Nåværende pris: $ 0.0609 Lær mer om USUAL (USUAL) pris

USUAL (USUAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak USUAL (USUAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USUAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USUAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USUALs tokenomics, kan du utforske USUAL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe USUAL Interessert i å legge til USUAL (USUAL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe USUAL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper USUAL på MEXC nå!

USUAL (USUAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til USUAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for USUAL nå!

USUAL prisforutsigelse Vil du vite hvor USUAL kan være på vei? Vår USUAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USUAL tokenets prisforutsigelse nå!

