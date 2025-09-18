Hva er USUAL (USUAL)

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

USUAL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USUAL (USUAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USUAL (USUAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USUAL.

USUAL (USUAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USUAL (USUAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USUAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe USUAL (USUAL)

USUAL til lokale valutaer

USUAL Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av USUAL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende USUAL-til-USD-pris? $ 0.0667 . Sjekk ut Den nåværende prisen på USUAL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for USUAL? Markedsverdien for USUAL er $ 81.71M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av USUAL? Den sirkulerende forsyningen av USUAL er 1.23B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSUAL ? USUAL oppnådde en ATH-pris på 1.6356173831858944 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på USUAL? USUAL så en ATL-pris på 0.05592409875495594 USD . Hva er handelsvolumet til USUAL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USUAL er $ 1.84M USD . Vil USUAL gå høyere i år? USUAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen.

USUAL (USUAL) Viktige bransjeoppdateringer

