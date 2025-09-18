Dagens USUAL livepris er 0.0667 USD. Spor prisoppdateringer for USUAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USUAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens USUAL livepris er 0.0667 USD. Spor prisoppdateringer for USUAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USUAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.0669
USUAL (USUAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:04:36 (UTC+8)

USUAL (USUAL) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0658
$ 0.072
$ 0.0658
$ 0.072
$ 1.6356173831858944
$ 0.05592409875495594
USUAL (USUAL) sanntidsprisen er $ 0.0667. I løpet av de siste 24 timene har USUAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0658 og et toppnivå på $ 0.072, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USUAL er $ 1.6356173831858944, mens den rekordlave prisen er $ 0.05592409875495594.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USUAL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og -3.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

USUAL (USUAL) Markedsinformasjon

$ 81.71M
$ 1.84M
$ 266.80M
1.23B
4,000,000,000
1,409,937,361.2604985
Nåværende markedsverdi på USUAL er $ 81.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.84M. Den sirkulerende forsyningen på USUAL er 1.23B, med en total tilgang på 1409937361.2604985. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.80M.

USUAL (USUAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene USUAL for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0003+0.45%
30 dager$ -0.0007-1.04%
60 dager$ -0.0285-29.94%
90 dager$ +0.0011+1.67%
USUAL Prisendring i dag

I dag registrerte USUAL en endring på $ +0.0003 (+0.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

USUAL 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0007 (-1.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

USUAL 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så USUAL en endring på $ -0.0285 (-29.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

USUAL 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0011+1.67% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for USUAL (USUAL)?

Sjekk ut USUAL Prishistorikk-siden nå.

Hva er USUAL (USUAL)

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

USUAL er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere USUAL investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk USUAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om USUAL på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din USUAL kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

USUAL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil USUAL (USUAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine USUAL (USUAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for USUAL.

Sjekk USUALprisprognosen nå!

USUAL (USUAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak USUAL (USUAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USUAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe USUAL (USUAL)

Leter du etter hvordan du kjøperUSUAL? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe USUAL på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USUAL til lokale valutaer

USUAL Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av USUAL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell USUAL nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om USUAL

Hvor mye er USUAL (USUAL) verdt i dag?
Live USUAL prisen i USD er 0.0667 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USUAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USUAL til USD er $ 0.0667. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for USUAL?
Markedsverdien for USUAL er $ 81.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USUAL?
Den sirkulerende forsyningen av USUAL er 1.23B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSUAL ?
USUAL oppnådde en ATH-pris på 1.6356173831858944 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USUAL?
USUAL så en ATL-pris på 0.05592409875495594 USD.
Hva er handelsvolumet til USUAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USUAL er $ 1.84M USD.
Vil USUAL gå høyere i år?
USUAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USUAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:04:36 (UTC+8)

USUAL (USUAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

USUAL-til-USD-kalkulator

Beløp

USUAL
USUAL
USD
USD

1 USUAL = 0.0667 USD

Handle USUAL

USUALUSDT
$0.0669
$0.0669$0.0669
+0.29%

