Falcon Finance (USDF) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Falcon Finance (USDF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:21:24 (UTC+8)
USD

Falcon Finance (USDF) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Falcon Finance (USDF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.08B
$ 2.08B
Total forsyning:
$ 2.08B
$ 2.08B
Sirkulerende forsyning:
$ 2.08B
$ 2.08B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.08B
$ 2.08B
All-time high:
$ 3.4875
$ 3.4875
All-Time Low:
$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203
Nåværende pris:
$ 0.9968
$ 0.9968

Falcon Finance (USDF) Informasjon

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Offisiell nettside:
https://falcon.finance/
Teknisk dokument:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Falcon Finance (USDF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Falcon Finance (USDF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet USDF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange USDF tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår USDFs tokenomics, kan du utforske USDF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe USDF

Interessert i å legge til Falcon Finance (USDF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe USDF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Falcon Finance (USDF) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til USDF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

USDF prisforutsigelse

Vil du vite hvor USDF kan være på vei? Vår USDF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

