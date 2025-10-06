Falcon Finance pris i dag

Sanntids Falcon Finance (USDF) pris i dag er $ 0.9967, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende USDF til USD konverteringssats er $ 0.9967 per USDF.

Falcon Finance rangerer for tiden som #201 etter markedsverdi på $ 2.08B, med en sirkulerende forsyning på 2.08B USDF. I løpet av de siste 24 timene USDF har den blitt handlet mellom $ 0.9967(laveste) og $ 0.9981 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.0243014891348232, mens tidenes laveste notering var $ 0.909369011278203.

Kortsiktig har USDF beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -0.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 262.69.

Falcon Finance (USDF) Markedsinformasjon

Rangering No.201 Markedsverdi $ 2.08B$ 2.08B $ 2.08B Volum (24 timer) $ 262.69$ 262.69 $ 262.69 Fullt utvannet markedsverdi $ 2.08B$ 2.08B $ 2.08B Opplagsforsyning 2.08B 2.08B 2.08B Total forsyning 2,084,356,762.9587183 2,084,356,762.9587183 2,084,356,762.9587183 Offentlig blokkjede ETH

