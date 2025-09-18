Hva er UpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

UpOnly er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Folk spør også: Andre spørsmål om UpOnly Hvor mye er UpOnly (UPO) verdt i dag? Live UPO prisen i USD er 0.00605 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende UPO-til-USD-pris? $ 0.00605 . Sjekk ut Den nåværende prisen på UPO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for UpOnly? Markedsverdien for UPO er $ 688.44K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av UPO? Den sirkulerende forsyningen av UPO er 113.79M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUPO ? UPO oppnådde en ATH-pris på 1.3777862682047466 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på UPO? UPO så en ATL-pris på 0.004031877941935659 USD . Hva er handelsvolumet til UPO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UPO er $ 17.04K USD . Vil UPO gå høyere i år? UPO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UPO prisprognosen for en mer grundig analyse.

