UpOnly (UPO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UpOnly (UPO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UpOnly (UPO) Informasjon UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games. Offisiell nettside: https://uponly.com/ Teknisk dokument: https://doc.uponly.com/UpOnly-2024.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x9dBfc1cbf7a1E711503a29B4b5F9130ebeCcaC96 Kjøp UPO nå!

UpOnly (UPO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UpOnly (UPO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 598.55K $ 598.55K $ 598.55K Total forsyning: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Sirkulerende forsyning: $ 113.79M $ 113.79M $ 113.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 841.60K $ 841.60K $ 841.60K All-time high: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 All-Time Low: $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 $ 0.004031877941935659 Nåværende pris: $ 0.00526 $ 0.00526 $ 0.00526 Lær mer om UpOnly (UPO) pris

UpOnly (UPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UpOnly (UPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPOs tokenomics, kan du utforske UPO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UPO Interessert i å legge til UpOnly (UPO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UPO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UPO på MEXC nå!

UpOnly (UPO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UPO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UPO nå!

UPO prisforutsigelse Vil du vite hvor UPO kan være på vei? Vår UPO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UPO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!