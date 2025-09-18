Dagens Unipoly Coin livepris er 0.17191 USD. Spor prisoppdateringer for UNP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Unipoly Coin livepris er 0.17191 USD. Spor prisoppdateringer for UNP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Unipoly Coin Pris(UNP)

$0.17191
$0.17191$0.17191
+0.27%1D
Unipoly Coin (UNP) Live prisdiagram
Unipoly Coin (UNP) Prisinformasjon (USD)

$ 0.171
$ 0.171$ 0.171
$ 0.17292
$ 0.17292$ 0.17292
$ 0.171
$ 0.171$ 0.171

$ 0.17292
$ 0.17292$ 0.17292

$ 0.29955878081047876
$ 0.29955878081047876$ 0.29955878081047876

$ 0.009826563500557434
$ 0.009826563500557434$ 0.009826563500557434

-0.44%

+0.27%

+1.57%

+1.57%

Unipoly Coin (UNP) sanntidsprisen er $ 0.17191. I løpet av de siste 24 timene har UNP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.171 og et toppnivå på $ 0.17292, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNP er $ 0.29955878081047876, mens den rekordlave prisen er $ 0.009826563500557434.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNP endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +1.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unipoly Coin (UNP) Markedsinformasjon

$ 37.69M
$ 37.69M$ 37.69M

$ 241.35K
$ 241.35K$ 241.35K

$ 171.91M
$ 171.91M$ 171.91M

219.23M
219.23M 219.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.92%

Nåværende markedsverdi på Unipoly Coin er $ 37.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 241.35K. Den sirkulerende forsyningen på UNP er 219.23M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.91M.

Unipoly Coin (UNP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Unipoly Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0004629+0.27%
30 dager$ +0.00668+4.04%
60 dager$ -0.02567-13.00%
90 dager$ -0.02914-14.50%
Unipoly Coin Prisendring i dag

I dag registrerte UNP en endring på $ +0.0004629 (+0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Unipoly Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00668 (+4.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Unipoly Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UNP en endring på $ -0.02567 (-13.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Unipoly Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02914-14.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Unipoly Coin (UNP)?

Sjekk ut Unipoly Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Unipoly Coin (UNP)

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Unipoly Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Unipoly Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk UNP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Unipoly Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Unipoly Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Unipoly Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Unipoly Coin (UNP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Unipoly Coin (UNP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Unipoly Coin.

Sjekk Unipoly Coinprisprognosen nå!

Unipoly Coin (UNP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Unipoly Coin (UNP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Unipoly Coin (UNP)

Leter du etter hvordan du kjøperUnipoly Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Unipoly Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

1 Unipoly Coin(UNP) til VND
4,523.81165
1 Unipoly Coin(UNP) til AUD
A$0.2595841
1 Unipoly Coin(UNP) til GBP
0.1272134
1 Unipoly Coin(UNP) til EUR
0.1461235
1 Unipoly Coin(UNP) til USD
$0.17191
1 Unipoly Coin(UNP) til MYR
RM0.722022
1 Unipoly Coin(UNP) til TRY
7.1136358
1 Unipoly Coin(UNP) til JPY
¥25.27077
1 Unipoly Coin(UNP) til ARS
ARS$253.5534972
1 Unipoly Coin(UNP) til RUB
14.354485
1 Unipoly Coin(UNP) til INR
15.1418328
1 Unipoly Coin(UNP) til IDR
Rp2,865.1655206
1 Unipoly Coin(UNP) til KRW
240.0963824
1 Unipoly Coin(UNP) til PHP
9.8040273
1 Unipoly Coin(UNP) til EGP
￡E.8.2791856
1 Unipoly Coin(UNP) til BRL
R$0.9128421
1 Unipoly Coin(UNP) til CAD
C$0.2355167
1 Unipoly Coin(UNP) til BDT
20.9283234
1 Unipoly Coin(UNP) til NGN
256.9641916
1 Unipoly Coin(UNP) til COP
$671.5234375
1 Unipoly Coin(UNP) til ZAR
R.2.9774812
1 Unipoly Coin(UNP) til UAH
7.1033212
1 Unipoly Coin(UNP) til TZS
T.Sh.425.5185084
1 Unipoly Coin(UNP) til VES
Bs28.02133
1 Unipoly Coin(UNP) til CLP
$164.17405
1 Unipoly Coin(UNP) til PKR
Rs48.7949344
1 Unipoly Coin(UNP) til KZT
93.0737931
1 Unipoly Coin(UNP) til THB
฿5.466738
1 Unipoly Coin(UNP) til TWD
NT$5.1968393
1 Unipoly Coin(UNP) til AED
د.إ0.6309097
1 Unipoly Coin(UNP) til CHF
Fr0.1358089
1 Unipoly Coin(UNP) til HKD
HK$1.3357407
1 Unipoly Coin(UNP) til AMD
֏65.789957
1 Unipoly Coin(UNP) til MAD
.د.م1.5506282
1 Unipoly Coin(UNP) til MXN
$3.1614249
1 Unipoly Coin(UNP) til SAR
ريال0.6446625
1 Unipoly Coin(UNP) til ETB
Br24.6811187
1 Unipoly Coin(UNP) til KES
KSh22.2073338
1 Unipoly Coin(UNP) til JOD
د.أ0.12188419
1 Unipoly Coin(UNP) til PLN
0.6223142
1 Unipoly Coin(UNP) til RON
лв0.7409321
1 Unipoly Coin(UNP) til SEK
kr1.6176731
1 Unipoly Coin(UNP) til BGN
лв0.2853706
1 Unipoly Coin(UNP) til HUF
Ft57.1119402
1 Unipoly Coin(UNP) til CZK
3.5550988
1 Unipoly Coin(UNP) til KWD
د.ك0.05243255
1 Unipoly Coin(UNP) til ILS
0.5724603
1 Unipoly Coin(UNP) til BOB
Bs1.1878981
1 Unipoly Coin(UNP) til AZN
0.292247
1 Unipoly Coin(UNP) til TJS
SM1.6090776
1 Unipoly Coin(UNP) til GEL
0.464157
1 Unipoly Coin(UNP) til AOA
Kz156.7079987
1 Unipoly Coin(UNP) til BHD
.د.ب0.06481007
1 Unipoly Coin(UNP) til BMD
$0.17191
1 Unipoly Coin(UNP) til DKK
kr1.0916285
1 Unipoly Coin(UNP) til HNL
L4.5057611
1 Unipoly Coin(UNP) til MUR
7.7943994
1 Unipoly Coin(UNP) til NAD
$2.9826385
1 Unipoly Coin(UNP) til NOK
kr1.7087854
1 Unipoly Coin(UNP) til NZD
$0.292247
1 Unipoly Coin(UNP) til PAB
B/.0.17191
1 Unipoly Coin(UNP) til PGK
K0.7185838
1 Unipoly Coin(UNP) til QAR
ر.ق0.6240333
1 Unipoly Coin(UNP) til RSD
дин.17.1445843
1 Unipoly Coin(UNP) til UZS
soʻm2,122.3441297
1 Unipoly Coin(UNP) til ALL
L14.1756986
1 Unipoly Coin(UNP) til ANG
ƒ0.3077189
1 Unipoly Coin(UNP) til AWG
ƒ0.309438
1 Unipoly Coin(UNP) til BBD
$0.34382
1 Unipoly Coin(UNP) til BAM
KM0.2853706
1 Unipoly Coin(UNP) til BIF
Fr513.15135
1 Unipoly Coin(UNP) til BND
$0.2200448
1 Unipoly Coin(UNP) til BSD
$0.17191
1 Unipoly Coin(UNP) til JMD
$27.5760831
1 Unipoly Coin(UNP) til KHR
690.4008746
1 Unipoly Coin(UNP) til KMF
Fr71.85838
1 Unipoly Coin(UNP) til LAK
3,737.1738383
1 Unipoly Coin(UNP) til LKR
Rs51.9993368
1 Unipoly Coin(UNP) til MDL
L2.836515
1 Unipoly Coin(UNP) til MGA
Ar760.6622107
1 Unipoly Coin(UNP) til MOP
P1.3769991
1 Unipoly Coin(UNP) til MVR
2.630223
1 Unipoly Coin(UNP) til MWK
MK298.4546701
1 Unipoly Coin(UNP) til MZN
MT10.985049
1 Unipoly Coin(UNP) til NPR
Rs24.2255572
1 Unipoly Coin(UNP) til PYG
1,227.78122
1 Unipoly Coin(UNP) til RWF
Fr249.09759
1 Unipoly Coin(UNP) til SBD
$1.409662
1 Unipoly Coin(UNP) til SCR
2.4634703
1 Unipoly Coin(UNP) til SRD
$6.5480519
1 Unipoly Coin(UNP) til SVC
$1.5042125
1 Unipoly Coin(UNP) til SZL
L2.9826385
1 Unipoly Coin(UNP) til TMT
m0.601685
1 Unipoly Coin(UNP) til TND
د.ت0.5002581
1 Unipoly Coin(UNP) til TTD
$1.1638307
1 Unipoly Coin(UNP) til UGX
Sh603.06028
1 Unipoly Coin(UNP) til XAF
Fr95.92578
1 Unipoly Coin(UNP) til XCD
$0.464157
1 Unipoly Coin(UNP) til XOF
Fr95.92578
1 Unipoly Coin(UNP) til XPF
Fr17.36291
1 Unipoly Coin(UNP) til BWP
P2.2898412
1 Unipoly Coin(UNP) til BZD
$0.3455391
1 Unipoly Coin(UNP) til CVE
$16.1217198
1 Unipoly Coin(UNP) til DJF
Fr30.42807
1 Unipoly Coin(UNP) til DOP
$10.6618582
1 Unipoly Coin(UNP) til DZD
د.ج22.2726596
1 Unipoly Coin(UNP) til FJD
$0.3867975
1 Unipoly Coin(UNP) til GNF
Fr1,494.75745
1 Unipoly Coin(UNP) til GTQ
Q1.3168306
1 Unipoly Coin(UNP) til GYD
$35.9790439
1 Unipoly Coin(UNP) til ISK
kr20.80111

For en mer dyptgående forståelse av Unipoly Coin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Unipoly Coin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Unipoly Coin

Hvor mye er Unipoly Coin (UNP) verdt i dag?
Live UNP prisen i USD er 0.17191 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNP til USD er $ 0.17191. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Unipoly Coin?
Markedsverdien for UNP er $ 37.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNP?
Den sirkulerende forsyningen av UNP er 219.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNP ?
UNP oppnådde en ATH-pris på 0.29955878081047876 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNP?
UNP så en ATL-pris på 0.009826563500557434 USD.
Hva er handelsvolumet til UNP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNP er $ 241.35K USD.
Vil UNP gå høyere i år?
UNP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
