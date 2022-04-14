Unipoly Coin (UNP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unipoly Coin (UNP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unipoly Coin (UNP) Informasjon UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2. Offisiell nettside: https://www.unipolycoin.com Teknisk dokument: https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04 Kjøp UNP nå!

Unipoly Coin (UNP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unipoly Coin (UNP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.35M $ 37.35M $ 37.35M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 219.23M $ 219.23M $ 219.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 170.36M $ 170.36M $ 170.36M All-time high: $ 0.29954 $ 0.29954 $ 0.29954 All-Time Low: $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 $ 0.009826563500557434 Nåværende pris: $ 0.17036 $ 0.17036 $ 0.17036 Lær mer om Unipoly Coin (UNP) pris

Unipoly Coin (UNP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unipoly Coin (UNP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNPs tokenomics, kan du utforske UNP tokenets livepris!

