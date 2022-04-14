Unipoly Coin (UNP) tokenomics

Unipoly Coin (UNP) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Unipoly Coin (UNP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Unipoly Coin (UNP) Informasjon

UniPolyCoin is transforming your gaming experience with RaidField 2! Battle it out in the thrilling multiplayer arena and secure your victory. Each completed mission doesn't just mean a win for your team, but it also means earning UniPolyCoin - the currency of champions! Easily transfer your UniPolyCoins to your wallet on popular exchanges, and enjoy the benefits of your hard-fought victories. It's not just a game, it's an opportunity. Play, win, earn with RaidField 2.

Offisiell nettside:
https://www.unipolycoin.com
Teknisk dokument:
https://unipolycoin.com/WhitepaperEn.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x23d7Ff057c696fEE679c60cEf61Fee6614218f04

Unipoly Coin (UNP) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unipoly Coin (UNP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 37.35M
$ 37.35M$ 37.35M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 219.23M
$ 219.23M$ 219.23M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 170.36M
$ 170.36M$ 170.36M
All-time high:
$ 0.29954
$ 0.29954$ 0.29954
All-Time Low:
$ 0.009826563500557434
$ 0.009826563500557434$ 0.009826563500557434
Nåværende pris:
$ 0.17036
$ 0.17036$ 0.17036

Unipoly Coin (UNP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Unipoly Coin (UNP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet UNP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange UNP tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår UNPs tokenomics, kan du utforske UNP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UNP

Interessert i å legge til Unipoly Coin (UNP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UNP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Unipoly Coin (UNP) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til UNP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

UNP prisforutsigelse

Vil du vite hvor UNP kan være på vei? Vår UNP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.