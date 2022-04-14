Units.Network (UNIT0) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Units.Network (UNIT0), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Units.Network (UNIT0) Informasjon UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. Offisiell nettside: https://units.network/ Teknisk dokument: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6FTxERA8GUvmfh1FiQ5AJQETTfibAxpmieDihBWVe8xa Kjøp UNIT0 nå!

Units.Network (UNIT0) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Units.Network (UNIT0), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Total forsyning: $ 100.87M $ 100.87M $ 100.87M Sirkulerende forsyning: $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.47M $ 30.47M $ 30.47M All-time high: $ 1.617 $ 1.617 $ 1.617 All-Time Low: $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 Nåværende pris: $ 0.3021 $ 0.3021 $ 0.3021 Lær mer om Units.Network (UNIT0) pris

Units.Network (UNIT0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Units.Network (UNIT0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNIT0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNIT0 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNIT0s tokenomics, kan du utforske UNIT0 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UNIT0 Interessert i å legge til Units.Network (UNIT0) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UNIT0, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UNIT0 på MEXC nå!

Units.Network (UNIT0) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UNIT0 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UNIT0 nå!

UNIT0 prisforutsigelse Vil du vite hvor UNIT0 kan være på vei? Vår UNIT0 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UNIT0 tokenets prisforutsigelse nå!

