Mer om UNIT0

UNIT0 Prisinformasjon

UNIT0 teknisk dokument

UNIT0 Offisiell nettside

UNIT0 tokenomics

UNIT0 Prisprognose

UNIT0-historikk

UNIT0 Kjøpeguide

UNIT0-til-fiat-valutakonverter

Units.Network Pris(UNIT0)

$0.3335
+0.39%1D
Units.Network (UNIT0) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:03:45 (UTC+8)

Units.Network (UNIT0) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3009
24 timer lav
$ 0.346
24 timer høy

$ 0.3009
$ 0.346
$ 3.788279893392064
$ 0.09559489333212444
+0.36%

+0.39%

+4.70%

+4.70%

Units.Network (UNIT0) sanntidsprisen er $ 0.3335. I løpet av de siste 24 timene har UNIT0 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3009 og et toppnivå på $ 0.346, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNIT0 er $ 3.788279893392064, mens den rekordlave prisen er $ 0.09559489333212444.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNIT0 endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, +0.39% over 24 timer og +4.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Units.Network (UNIT0) Markedsinformasjon

No.2021

$ 1.70M
$ 206.35K
$ 33.64M
5.10M
--
100,865,635.9119971
WAVES

Nåværende markedsverdi på Units.Network er $ 1.70M, med et 24-timers handelsvolum på $ 206.35K. Den sirkulerende forsyningen på UNIT0 er 5.10M, med en total tilgang på 100865635.9119971. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.64M.

Units.Network (UNIT0) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Units.Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001296+0.39%
30 dager$ +0.1244+59.49%
60 dager$ +0.2223+199.91%
90 dager$ +0.191+134.03%
Units.Network Prisendring i dag

I dag registrerte UNIT0 en endring på $ +0.001296 (+0.39%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Units.Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.1244 (+59.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Units.Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UNIT0 en endring på $ +0.2223 (+199.91%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Units.Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.191+134.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Units.Network (UNIT0)?

Sjekk ut Units.Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Units.Network (UNIT0)

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Units.Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Units.Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UNIT0 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Units.Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Units.Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Units.Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Units.Network (UNIT0) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Units.Network (UNIT0) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Units.Network.

Sjekk Units.Networkprisprognosen nå!

Units.Network (UNIT0) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Units.Network (UNIT0) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNIT0 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Units.Network (UNIT0)

Leter du etter hvordan du kjøperUnits.Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Units.Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UNIT0 til lokale valutaer

Units.Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Units.Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Units.Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Units.Network

Hvor mye er Units.Network (UNIT0) verdt i dag?
Live UNIT0 prisen i USD er 0.3335 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNIT0-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNIT0 til USD er $ 0.3335. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Units.Network?
Markedsverdien for UNIT0 er $ 1.70M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNIT0?
Den sirkulerende forsyningen av UNIT0 er 5.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNIT0 ?
UNIT0 oppnådde en ATH-pris på 3.788279893392064 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNIT0?
UNIT0 så en ATL-pris på 0.09559489333212444 USD.
Hva er handelsvolumet til UNIT0?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNIT0 er $ 206.35K USD.
Vil UNIT0 gå høyere i år?
UNIT0 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNIT0 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

