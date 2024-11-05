UNIT0

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

NavnUNIT0

RangeringNo.1984

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)5.86%

Opplagsforsyning5,099,246

Maksimal forsyning

Total forsyning100,892,806.09045275

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3.788279893392064,2024-11-05

Laveste pris0.09559489333212444,2025-07-29

Offentlig blokkjedeWAVES

