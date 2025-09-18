Dagens Unicorn Fart Dust livepris er 0.02147 USD. Spor prisoppdateringer for UFD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UFD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Unicorn Fart Dust livepris er 0.02147 USD. Spor prisoppdateringer for UFD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UFD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Unicorn Fart Dust Pris(UFD)

$0.02152
$0.02152$0.02152
+1.89%1D
Unicorn Fart Dust (UFD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:35:18 (UTC+8)

Unicorn Fart Dust (UFD) Prisinformasjon (USD)

$ 0.02095
$ 0.02095$ 0.02095
$ 0.02231
$ 0.02231$ 0.02231
$ 0.02095
$ 0.02095$ 0.02095

$ 0.02231
$ 0.02231$ 0.02231

$ 0.4222777994253674
$ 0.4222777994253674$ 0.4222777994253674

$ 0.013946593965305528
$ 0.013946593965305528$ 0.013946593965305528

+1.56%

+1.89%

-16.66%

-16.66%

Unicorn Fart Dust (UFD) sanntidsprisen er $ 0.02147. I løpet av de siste 24 timene har UFD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02095 og et toppnivå på $ 0.02231, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UFD er $ 0.4222777994253674, mens den rekordlave prisen er $ 0.013946593965305528.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UFD endret seg med +1.56% i løpet av den siste timen, +1.89% over 24 timer og -16.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unicorn Fart Dust (UFD) Markedsinformasjon

No.904

$ 21.47M
$ 21.47M$ 21.47M

$ 109.24K
$ 109.24K$ 109.24K

$ 21.47M
$ 21.47M$ 21.47M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Unicorn Fart Dust er $ 21.47M, med et 24-timers handelsvolum på $ 109.24K. Den sirkulerende forsyningen på UFD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.47M.

Unicorn Fart Dust (UFD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Unicorn Fart Dust for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0003992+1.89%
30 dager$ -0.01172-35.32%
60 dager$ -0.02508-53.88%
90 dager$ +0.00528+32.61%
Unicorn Fart Dust Prisendring i dag

I dag registrerte UFD en endring på $ +0.0003992 (+1.89%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Unicorn Fart Dust 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01172 (-35.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Unicorn Fart Dust 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UFD en endring på $ -0.02508 (-53.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Unicorn Fart Dust 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00528+32.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Unicorn Fart Dust (UFD)?

Sjekk ut Unicorn Fart Dust Prishistorikk-siden nå.

Hva er Unicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Unicorn Fart Dust er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Unicorn Fart Dust investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UFD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Unicorn Fart Dust på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Unicorn Fart Dust kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Unicorn Fart Dust Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Unicorn Fart Dust (UFD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Unicorn Fart Dust (UFD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Unicorn Fart Dust.

Sjekk Unicorn Fart Dustprisprognosen nå!

Unicorn Fart Dust (UFD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Unicorn Fart Dust (UFD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UFD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Unicorn Fart Dust (UFD)

Leter du etter hvordan du kjøperUnicorn Fart Dust? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Unicorn Fart Dust på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UFD til lokale valutaer

1 Unicorn Fart Dust(UFD) til VND
564.98305
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til AUD
A$0.0324197
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til GBP
0.0158878
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til EUR
0.0182495
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til USD
$0.02147
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MYR
RM0.090174
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til TRY
0.8884286
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til JPY
¥3.15609
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til ARS
ARS$31.6665324
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til RUB
1.792745
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til INR
1.8910776
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til IDR
Rp357.8331902
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til KRW
29.9858608
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til PHP
1.2244341
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til EGP
￡E.1.0339952
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BRL
R$0.1140057
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til CAD
C$0.0294139
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BDT
2.6137578
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til NGN
32.0924972
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til COP
$83.8671875
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til ZAR
R.0.3718604
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til UAH
0.8871404
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til TZS
T.Sh.53.1434028
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til VES
Bs3.49961
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til CLP
$20.50385
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til PKR
Rs6.0940448
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til KZT
11.6240727
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til THB
฿0.682746
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til TWD
NT$0.6490381
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til AED
د.إ0.0787949
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til CHF
Fr0.0169613
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til HKD
HK$0.1668219
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til AMD
֏8.216569
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MAD
.د.م0.1936594
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MXN
$0.3948333
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til SAR
ريال0.0805125
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til ETB
Br3.0824479
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til KES
KSh2.7734946
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til JOD
د.أ0.01522223
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til PLN
0.0777214
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til RON
лв0.0925357
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til SEK
kr0.2020327
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BGN
лв0.0356402
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til HUF
Ft7.1327634
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til CZK
0.4439996
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til KWD
د.ك0.00654835
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til ILS
0.0714951
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BOB
Bs0.1483577
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til AZN
0.036499
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til TJS
SM0.2009592
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til GEL
0.057969
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til AOA
Kz19.5714079
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BHD
.د.ب0.00809419
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BMD
$0.02147
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til DKK
kr0.1363345
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til HNL
L0.5627287
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MUR
0.9734498
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til NAD
$0.3725045
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til NOK
kr0.2134118
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til NZD
$0.036499
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til PAB
B/.0.02147
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til PGK
K0.0897446
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til QAR
ر.ق0.0779361
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til RSD
дин.2.1412031
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til UZS
soʻm265.0615349
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til ALL
L1.7704162
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til ANG
ƒ0.0384313
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til AWG
ƒ0.038646
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BBD
$0.04294
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BAM
KM0.0356402
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BIF
Fr64.08795
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BND
$0.0274816
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BSD
$0.02147
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til JMD
$3.4440027
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til KHR
86.2248082
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til KMF
Fr8.97446
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til LAK
466.7391211
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til LKR
Rs6.4942456
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MDL
L0.354255
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MGA
Ar94.9998119
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MOP
P0.1719747
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MVR
0.328491
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MWK
MK37.2742817
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til MZN
MT1.371933
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til NPR
Rs3.0255524
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til PYG
153.33874
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til RWF
Fr31.11003
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til SBD
$0.176054
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til SCR
0.3076651
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til SRD
$0.8177923
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til SVC
$0.1878625
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til SZL
L0.3725045
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til TMT
m0.075145
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til TND
د.ت0.0624777
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til TTD
$0.1453519
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til UGX
Sh75.31676
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til XAF
Fr11.98026
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til XCD
$0.057969
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til XOF
Fr11.98026
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til XPF
Fr2.16847
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BWP
P0.2859804
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til BZD
$0.0431547
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til CVE
$2.0134566
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til DJF
Fr3.80019
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til DOP
$1.3315694
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til DZD
د.ج2.7816532
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til FJD
$0.0483075
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til GNF
Fr186.68165
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til GTQ
Q0.1644602
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til GYD
$4.4934563
1 Unicorn Fart Dust(UFD) til ISK
kr2.59787

Unicorn Fart Dust Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Unicorn Fart Dust, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Unicorn Fart Dust nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Unicorn Fart Dust

Hvor mye er Unicorn Fart Dust (UFD) verdt i dag?
Live UFD prisen i USD er 0.02147 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UFD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UFD til USD er $ 0.02147. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Unicorn Fart Dust?
Markedsverdien for UFD er $ 21.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UFD?
Den sirkulerende forsyningen av UFD er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUFD ?
UFD oppnådde en ATH-pris på 0.4222777994253674 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UFD?
UFD så en ATL-pris på 0.013946593965305528 USD.
Hva er handelsvolumet til UFD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UFD er $ 109.24K USD.
Vil UFD gå høyere i år?
UFD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UFD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:35:18 (UTC+8)

Unicorn Fart Dust (UFD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

