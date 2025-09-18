Dagens Undeads Games livepris er 1.7672 USD. Spor prisoppdateringer for UDS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UDS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Undeads Games livepris er 1.7672 USD. Spor prisoppdateringer for UDS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UDS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Undeads Games Logo

Undeads Games Pris(UDS)

1 UDS til USD livepris:

$1.7672
$1.7672$1.7672
+1.16%1D
USD
Undeads Games (UDS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:50:14 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.5521
$ 1.5521$ 1.5521
24 timer lav
$ 1.8889
$ 1.8889$ 1.8889
24 timer høy

$ 1.5521
$ 1.5521$ 1.5521

$ 1.8889
$ 1.8889$ 1.8889

$ 2.8634474661286236
$ 2.8634474661286236$ 2.8634474661286236

$ 0.040078546924565576
$ 0.040078546924565576$ 0.040078546924565576

-0.53%

+1.16%

-5.16%

-5.16%

Undeads Games (UDS) sanntidsprisen er $ 1.7672. I løpet av de siste 24 timene har UDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.5521 og et toppnivå på $ 1.8889, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UDS er $ 2.8634474661286236, mens den rekordlave prisen er $ 0.040078546924565576.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UDS endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, +1.16% over 24 timer og -5.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Undeads Games (UDS) Markedsinformasjon

No.471

$ 80.93M
$ 80.93M$ 80.93M

$ 484.06K
$ 484.06K$ 484.06K

$ 441.80M
$ 441.80M$ 441.80M

45.80M
45.80M 45.80M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

18.31%

ETH

Nåværende markedsverdi på Undeads Games er $ 80.93M, med et 24-timers handelsvolum på $ 484.06K. Den sirkulerende forsyningen på UDS er 45.80M, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 441.80M.

Undeads Games (UDS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Undeads Games for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.020264+1.16%
30 dager$ +0.6247+54.67%
60 dager$ +0.6738+61.62%
90 dager$ +0.7167+68.22%
Undeads Games Prisendring i dag

I dag registrerte UDS en endring på $ +0.020264 (+1.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Undeads Games 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.6247 (+54.67%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Undeads Games 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UDS en endring på $ +0.6738 (+61.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Undeads Games 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.7167+68.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Undeads Games (UDS)?

Sjekk ut Undeads Games Prishistorikk-siden nå.

Hva er Undeads Games (UDS)

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Undeads Games investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UDS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Undeads Games på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Undeads Games kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Undeads Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Undeads Games (UDS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Undeads Games (UDS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Undeads Games.

Sjekk Undeads Gamesprisprognosen nå!

Undeads Games (UDS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Undeads Games (UDS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UDS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Undeads Games (UDS)

Leter du etter hvordan du kjøperUndeads Games? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Undeads Games på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UDS til lokale valutaer

Undeads Games Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Undeads Games, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Undeads Games nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Undeads Games

Hvor mye er Undeads Games (UDS) verdt i dag?
Live UDS prisen i USD er 1.7672 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UDS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UDS til USD er $ 1.7672. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Undeads Games?
Markedsverdien for UDS er $ 80.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UDS?
Den sirkulerende forsyningen av UDS er 45.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUDS ?
UDS oppnådde en ATH-pris på 2.8634474661286236 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UDS?
UDS så en ATL-pris på 0.040078546924565576 USD.
Hva er handelsvolumet til UDS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UDS er $ 484.06K USD.
Vil UDS gå høyere i år?
UDS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UDS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:50:14 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

