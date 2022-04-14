Undeads Games (UDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Undeads Games (UDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Undeads Games (UDS) Informasjon Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. Offisiell nettside: https://undeads.com Teknisk dokument: https://undeads.gitbook.io Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 Kjøp UDS nå!

Undeads Games (UDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Undeads Games (UDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 78.74M $ 78.74M $ 78.74M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 45.80M $ 45.80M $ 45.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 429.83M $ 429.83M $ 429.83M All-time high: $ 3.4499 $ 3.4499 $ 3.4499 All-Time Low: $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 Nåværende pris: $ 1.7193 $ 1.7193 $ 1.7193 Lær mer om Undeads Games (UDS) pris

Undeads Games (UDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Undeads Games (UDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UDSs tokenomics, kan du utforske UDS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe UDS Interessert i å legge til Undeads Games (UDS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe UDS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper UDS på MEXC nå!

Undeads Games (UDS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til UDS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for UDS nå!

UDS prisforutsigelse Vil du vite hvor UDS kan være på vei? Vår UDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se UDS tokenets prisforutsigelse nå!

