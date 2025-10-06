TXC pris i dag

Sanntids TXC (TXC) pris i dag er $ 3.619, med en 1.97% endring de siste 24 timene. Nåværende TXC til USD konverteringssats er $ 3.619 per TXC.

TXC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- TXC. I løpet av de siste 24 timene TXC har den blitt handlet mellom $ 3.439(laveste) og $ 4.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har TXC beveget seg +0.11% i løpet av den siste timen og +16.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 93.37K.

TXC (TXC) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 93.37K$ 93.37K $ 93.37K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 353,396,296 353,396,296 353,396,296 Offentlig blokkjede TEXITCOIN

