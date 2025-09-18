Hva er OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OriginTrail investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TRAC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om OriginTrail på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OriginTrail kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OriginTrail Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OriginTrail (TRAC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OriginTrail (TRAC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OriginTrail.

Sjekk OriginTrailprisprognosen nå!

OriginTrail (TRAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OriginTrail (TRAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRAC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OriginTrail (TRAC)

Leter du etter hvordan du kjøperOriginTrail? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OriginTrail på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TRAC til lokale valutaer

Prøv konverting

OriginTrail Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OriginTrail, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om OriginTrail Hvor mye er OriginTrail (TRAC) verdt i dag? Live TRAC prisen i USD er 0.3789 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TRAC-til-USD-pris? $ 0.3789 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TRAC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OriginTrail? Markedsverdien for TRAC er $ 189.45M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TRAC? Den sirkulerende forsyningen av TRAC er 500.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRAC ? TRAC oppnådde en ATH-pris på 3.867289208327816 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TRAC? TRAC så en ATL-pris på 0.00378464362016 USD . Hva er handelsvolumet til TRAC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRAC er $ 58.10K USD . Vil TRAC gå høyere i år? TRAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRAC prisprognosen for en mer grundig analyse.

OriginTrail (TRAC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?