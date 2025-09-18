Dagens TornadoCash livepris er 14.678 USD. Spor prisoppdateringer for TORN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TORN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TornadoCash livepris er 14.678 USD. Spor prisoppdateringer for TORN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TORN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TORN

TORN Prisinformasjon

TORN Offisiell nettside

TORN tokenomics

TORN Prisprognose

TORN-historikk

TORN Kjøpeguide

TORN-til-fiat-valutakonverter

TORN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TornadoCash Logo

TornadoCash Pris(TORN)

1 TORN til USD livepris:

$14.684
$14.684$14.684
-1.41%1D
USD
TornadoCash (TORN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:48:30 (UTC+8)

TornadoCash (TORN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 14.5
$ 14.5$ 14.5
24 timer lav
$ 15.133
$ 15.133$ 15.133
24 timer høy

$ 14.5
$ 14.5$ 14.5

$ 15.133
$ 15.133$ 15.133

$ 437.41273213
$ 437.41273213$ 437.41273213

$ 1.3085467209410526
$ 1.3085467209410526$ 1.3085467209410526

-1.88%

-1.41%

+2.09%

+2.09%

TornadoCash (TORN) sanntidsprisen er $ 14.678. I løpet av de siste 24 timene har TORN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 14.5 og et toppnivå på $ 15.133, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TORN er $ 437.41273213, mens den rekordlave prisen er $ 1.3085467209410526.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TORN endret seg med -1.88% i løpet av den siste timen, -1.41% over 24 timer og +2.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TornadoCash (TORN) Markedsinformasjon

No.452

$ 77.21M
$ 77.21M$ 77.21M

$ 78.66K
$ 78.66K$ 78.66K

$ 146.78M
$ 146.78M$ 146.78M

5.26M
5.26M 5.26M

9,999,997.246815
9,999,997.246815 9,999,997.246815

ETH

Nåværende markedsverdi på TornadoCash er $ 77.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.66K. Den sirkulerende forsyningen på TORN er 5.26M, med en total tilgang på 9999997.246815. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 146.78M.

TornadoCash (TORN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TornadoCash for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.21001-1.41%
30 dager$ +3.313+29.15%
60 dager$ +3.404+30.19%
90 dager$ +5.896+67.13%
TornadoCash Prisendring i dag

I dag registrerte TORN en endring på $ -0.21001 (-1.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TornadoCash 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +3.313 (+29.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TornadoCash 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TORN en endring på $ +3.404 (+30.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TornadoCash 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +5.896+67.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TornadoCash (TORN)?

Sjekk ut TornadoCash Prishistorikk-siden nå.

Hva er TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TornadoCash investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TORN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TornadoCash på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TornadoCash kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TornadoCash Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TornadoCash (TORN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TornadoCash (TORN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TornadoCash.

Sjekk TornadoCashprisprognosen nå!

TornadoCash (TORN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TornadoCash (TORN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TORN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TornadoCash (TORN)

Leter du etter hvordan du kjøperTornadoCash? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TornadoCash på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TORN til lokale valutaer

1 TornadoCash(TORN) til VND
386,251.57
1 TornadoCash(TORN) til AUD
A$22.16378
1 TornadoCash(TORN) til GBP
10.86172
1 TornadoCash(TORN) til EUR
12.4763
1 TornadoCash(TORN) til USD
$14.678
1 TornadoCash(TORN) til MYR
RM61.6476
1 TornadoCash(TORN) til TRY
607.37564
1 TornadoCash(TORN) til JPY
¥2,157.666
1 TornadoCash(TORN) til ARS
ARS$21,648.87576
1 TornadoCash(TORN) til RUB
1,225.46622
1 TornadoCash(TORN) til INR
1,292.98502
1 TornadoCash(TORN) til IDR
Rp244,633.23548
1 TornadoCash(TORN) til KRW
20,499.88192
1 TornadoCash(TORN) til PHP
836.35244
1 TornadoCash(TORN) til EGP
￡E.706.89248
1 TornadoCash(TORN) til BRL
R$78.08696
1 TornadoCash(TORN) til CAD
C$20.10886
1 TornadoCash(TORN) til BDT
1,786.89972
1 TornadoCash(TORN) til NGN
21,940.08728
1 TornadoCash(TORN) til COP
$57,112.8319
1 TornadoCash(TORN) til ZAR
R.254.51652
1 TornadoCash(TORN) til UAH
606.49496
1 TornadoCash(TORN) til TZS
T.Sh.36,331.57272
1 TornadoCash(TORN) til VES
Bs2,392.514
1 TornadoCash(TORN) til CLP
$14,017.49
1 TornadoCash(TORN) til PKR
Rs4,166.20352
1 TornadoCash(TORN) til KZT
7,946.81598
1 TornadoCash(TORN) til THB
฿467.34752
1 TornadoCash(TORN) til TWD
NT$443.56916
1 TornadoCash(TORN) til AED
د.إ53.86826
1 TornadoCash(TORN) til CHF
Fr11.59562
1 TornadoCash(TORN) til HKD
HK$114.04806
1 TornadoCash(TORN) til AMD
֏5,617.2706
1 TornadoCash(TORN) til MAD
.د.م132.39556
1 TornadoCash(TORN) til MXN
$270.22198
1 TornadoCash(TORN) til SAR
ريال55.0425
1 TornadoCash(TORN) til ETB
Br2,107.32046
1 TornadoCash(TORN) til KES
KSh1,896.10404
1 TornadoCash(TORN) til JOD
د.أ10.406702
1 TornadoCash(TORN) til PLN
53.28114
1 TornadoCash(TORN) til RON
лв63.40896
1 TornadoCash(TORN) til SEK
kr138.11998
1 TornadoCash(TORN) til BGN
лв24.36548
1 TornadoCash(TORN) til HUF
Ft4,879.55432
1 TornadoCash(TORN) til CZK
303.54104
1 TornadoCash(TORN) til KWD
د.ك4.47679
1 TornadoCash(TORN) til ILS
48.87774
1 TornadoCash(TORN) til BOB
Bs101.42498
1 TornadoCash(TORN) til AZN
24.9526
1 TornadoCash(TORN) til TJS
SM137.38608
1 TornadoCash(TORN) til GEL
39.6306
1 TornadoCash(TORN) til AOA
Kz13,380.02446
1 TornadoCash(TORN) til BHD
.د.ب5.533606
1 TornadoCash(TORN) til BMD
$14.678
1 TornadoCash(TORN) til DKK
kr93.2053
1 TornadoCash(TORN) til HNL
L384.71038
1 TornadoCash(TORN) til MUR
665.50052
1 TornadoCash(TORN) til NAD
$254.6633
1 TornadoCash(TORN) til NOK
kr146.0461
1 TornadoCash(TORN) til NZD
$24.9526
1 TornadoCash(TORN) til PAB
B/.14.678
1 TornadoCash(TORN) til PGK
K61.35404
1 TornadoCash(TORN) til QAR
ر.ق53.28114
1 TornadoCash(TORN) til RSD
дин.1,464.71762
1 TornadoCash(TORN) til UZS
soʻm181,209.74426
1 TornadoCash(TORN) til ALL
L1,210.34788
1 TornadoCash(TORN) til ANG
ƒ26.27362
1 TornadoCash(TORN) til AWG
ƒ26.4204
1 TornadoCash(TORN) til BBD
$29.356
1 TornadoCash(TORN) til BAM
KM24.36548
1 TornadoCash(TORN) til BIF
Fr43,813.83
1 TornadoCash(TORN) til BND
$18.78784
1 TornadoCash(TORN) til BSD
$14.678
1 TornadoCash(TORN) til JMD
$2,354.49798
1 TornadoCash(TORN) til KHR
58,947.72868
1 TornadoCash(TORN) til KMF
Fr6,135.404
1 TornadoCash(TORN) til LAK
319,086.95014
1 TornadoCash(TORN) til LKR
Rs4,439.80144
1 TornadoCash(TORN) til MDL
L242.187
1 TornadoCash(TORN) til MGA
Ar64,946.77406
1 TornadoCash(TORN) til MOP
P117.57078
1 TornadoCash(TORN) til MVR
224.5734
1 TornadoCash(TORN) til MWK
MK25,482.62258
1 TornadoCash(TORN) til MZN
MT937.9242
1 TornadoCash(TORN) til NPR
Rs2,068.42376
1 TornadoCash(TORN) til PYG
104,830.276
1 TornadoCash(TORN) til RWF
Fr21,268.422
1 TornadoCash(TORN) til SBD
$120.3596
1 TornadoCash(TORN) til SCR
210.33574
1 TornadoCash(TORN) til SRD
$559.08502
1 TornadoCash(TORN) til SVC
$128.4325
1 TornadoCash(TORN) til SZL
L254.6633
1 TornadoCash(TORN) til TMT
m51.373
1 TornadoCash(TORN) til TND
د.ت42.71298
1 TornadoCash(TORN) til TTD
$99.37006
1 TornadoCash(TORN) til UGX
Sh51,490.424
1 TornadoCash(TORN) til XAF
Fr8,190.324
1 TornadoCash(TORN) til XCD
$39.6306
1 TornadoCash(TORN) til XOF
Fr8,190.324
1 TornadoCash(TORN) til XPF
Fr1,482.478
1 TornadoCash(TORN) til BWP
P195.51096
1 TornadoCash(TORN) til BZD
$29.50278
1 TornadoCash(TORN) til CVE
$1,376.50284
1 TornadoCash(TORN) til DJF
Fr2,598.006
1 TornadoCash(TORN) til DOP
$910.32956
1 TornadoCash(TORN) til DZD
د.ج1,901.97524
1 TornadoCash(TORN) til FJD
$33.0255
1 TornadoCash(TORN) til GNF
Fr127,625.21
1 TornadoCash(TORN) til GTQ
Q112.43348
1 TornadoCash(TORN) til GYD
$3,071.95862
1 TornadoCash(TORN) til ISK
kr1,776.038

TornadoCash Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TornadoCash, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell TornadoCash nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TornadoCash

Hvor mye er TornadoCash (TORN) verdt i dag?
Live TORN prisen i USD er 14.678 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TORN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TORN til USD er $ 14.678. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TornadoCash?
Markedsverdien for TORN er $ 77.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TORN?
Den sirkulerende forsyningen av TORN er 5.26M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTORN ?
TORN oppnådde en ATH-pris på 437.41273213 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TORN?
TORN så en ATL-pris på 1.3085467209410526 USD.
Hva er handelsvolumet til TORN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TORN er $ 78.66K USD.
Vil TORN gå høyere i år?
TORN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TORN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:48:30 (UTC+8)

TornadoCash (TORN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TORN-til-USD-kalkulator

Beløp

TORN
TORN
USD
USD

1 TORN = 14.678 USD

Handle TORN

TORNUSDT
$14.684
$14.684$14.684
-1.40%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker