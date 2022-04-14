TornadoCash (TORN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TornadoCash (TORN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TornadoCash (TORN) Informasjon Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash. Offisiell nettside: https://ipfs.io/ipns/tornadocash.eth/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c Kjøp TORN nå!

TornadoCash (TORN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TornadoCash (TORN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.44M $ 68.44M $ 68.44M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 130.11M $ 130.11M $ 130.11M All-time high: $ 463.5 $ 463.5 $ 463.5 All-Time Low: $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 Nåværende pris: $ 13.011 $ 13.011 $ 13.011 Lær mer om TornadoCash (TORN) pris

TornadoCash (TORN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TornadoCash (TORN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TORN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TORN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TORNs tokenomics, kan du utforske TORN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TORN Interessert i å legge til TornadoCash (TORN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TORN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TORN på MEXC nå!

TornadoCash (TORN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TORN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TORN nå!

TORN prisforutsigelse Vil du vite hvor TORN kan være på vei? Vår TORN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TORN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!