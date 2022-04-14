TOP Network (TOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TOP Network (TOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TOP Network (TOP) Informasjon TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Offisiell nettside: https://www.topnetwork.org/ Blokkutforsker: https://www.topscan.io/ Kjøp TOP nå!

TOP Network (TOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TOP Network (TOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Total forsyning: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Sirkulerende forsyning: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M All-time high: $ 0.0007993 $ 0.0007993 $ 0.0007993 All-Time Low: $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 Nåværende pris: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 Lær mer om TOP Network (TOP) pris

TOP Network (TOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TOP Network (TOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TOPs tokenomics, kan du utforske TOP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TOP Interessert i å legge til TOP Network (TOP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TOP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TOP på MEXC nå!

TOP Network (TOP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TOP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TOP nå!

TOP prisforutsigelse Vil du vite hvor TOP kan være på vei? Vår TOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TOP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!