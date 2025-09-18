Dagens TOP Network livepris er 0.000096 USD. Spor prisoppdateringer for TOP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TOP Network livepris er 0.000096 USD. Spor prisoppdateringer for TOP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TOP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

TOP Network Pris(TOP)

1 TOP til USD livepris:

TOP Network (TOP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:36 (UTC+8)

TOP Network (TOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

TOP Network (TOP) sanntidsprisen er $ 0.000096. I løpet av de siste 24 timene har TOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000096 og et toppnivå på $ 0.0000969, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOP er $ 0.036536170624, mens den rekordlave prisen er $ 0.000085025143923373.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOP endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TOP Network (TOP) Markedsinformasjon

No.2074

Nåværende markedsverdi på TOP Network er $ 1.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 40.01K. Den sirkulerende forsyningen på TOP er 14.40B, med en total tilgang på 20000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92M.

TOP Network (TOP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TOP Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ 00.00%
60 dager$ -0.000001-1.04%
90 dager$ -0.0000602-38.55%
TOP Network Prisendring i dag

I dag registrerte TOP en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TOP Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ 0 (0.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TOP Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TOP en endring på $ -0.000001 (-1.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TOP Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000602-38.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TOP Network (TOP)?

Sjekk ut TOP Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er TOP Network (TOP)

TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.

TOP Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TOP Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TOP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TOP Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TOP Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TOP Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TOP Network (TOP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TOP Network (TOP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TOP Network.

Sjekk TOP Networkprisprognosen nå!

TOP Network (TOP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TOP Network (TOP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TOP Network (TOP)

Leter du etter hvordan du kjøperTOP Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TOP Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TOP til lokale valutaer

TOP Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TOP Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell TOP Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TOP Network

Hvor mye er TOP Network (TOP) verdt i dag?
Live TOP prisen i USD er 0.000096 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TOP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TOP til USD er $ 0.000096. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TOP Network?
Markedsverdien for TOP er $ 1.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TOP?
Den sirkulerende forsyningen av TOP er 14.40B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTOP ?
TOP oppnådde en ATH-pris på 0.036536170624 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TOP?
TOP så en ATL-pris på 0.000085025143923373 USD.
Hva er handelsvolumet til TOP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TOP er $ 40.01K USD.
Vil TOP gå høyere i år?
TOP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TOP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:33:36 (UTC+8)

TOP Network (TOP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

