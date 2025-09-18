TOP Network Pris(TOP)
TOP Network (TOP) sanntidsprisen er $ 0.000096. I løpet av de siste 24 timene har TOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000096 og et toppnivå på $ 0.0000969, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TOP er $ 0.036536170624, mens den rekordlave prisen er $ 0.000085025143923373.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TOP endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på TOP Network er $ 1.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 40.01K. Den sirkulerende forsyningen på TOP er 14.40B, med en total tilgang på 20000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.92M.
Spor prisendringene TOP Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|0.00%
|30 dager
|$ 0
|0.00%
|60 dager
|$ -0.000001
|-1.04%
|90 dager
|$ -0.0000602
|-38.55%
I dag registrerte TOP en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ 0 (0.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så TOP en endring på $ -0.000001 (-1.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000602-38.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TOP Network (TOP)?
Sjekk ut TOP Network Prishistorikk-siden nå.
TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.
TOP Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TOP Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.
I tillegg kan du:
- Sjekk TOP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TOP Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.
Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TOP Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.
Hvor mye vil TOP Network (TOP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TOP Network (TOP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TOP Network.
Sjekk TOP Networkprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak TOP Network (TOP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOP tokenets omfattende tokenomics nå!
Leter du etter hvordan du kjøperTOP Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TOP Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.
For en mer dyptgående forståelse av TOP Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
