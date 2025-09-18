Hva er Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Folk spør også: Andre spørsmål om Banana Hvor mye er Banana (BANANAS31) verdt i dag? Live BANANAS31 prisen i USD er 0.006083 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BANANAS31-til-USD-pris? $ 0.006083 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BANANAS31 til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Banana? Markedsverdien for BANANAS31 er $ 60.83M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BANANAS31? Den sirkulerende forsyningen av BANANAS31 er 10.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBANANAS31 ? BANANAS31 oppnådde en ATH-pris på 0.05919351623644855 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BANANAS31? BANANAS31 så en ATL-pris på 0.000318457851005224 USD . Hva er handelsvolumet til BANANAS31? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BANANAS31 er $ 80.33K USD . Vil BANANAS31 gå høyere i år? BANANAS31 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BANANAS31 prisprognosen for en mer grundig analyse.

Banana (BANANAS31) Viktige bransjeoppdateringer

