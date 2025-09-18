Dagens Banana livepris er 0.006083 USD. Spor prisoppdateringer for BANANAS31 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANANAS31 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Banana livepris er 0.006083 USD. Spor prisoppdateringer for BANANAS31 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BANANAS31 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Banana Logo

Banana Pris(BANANAS31)

1 BANANAS31 til USD livepris:

$0.0060874
$0.0060874$0.0060874
-0.02%1D
USD
Banana (BANANAS31) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:39 (UTC+8)

Banana (BANANAS31) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.006027
$ 0.006027$ 0.006027
24 timer lav
$ 0.0063658
$ 0.0063658$ 0.0063658
24 timer høy

$ 0.006027
$ 0.006027$ 0.006027

$ 0.0063658
$ 0.0063658$ 0.0063658

$ 0.05919351623644855
$ 0.05919351623644855$ 0.05919351623644855

$ 0.000318457851005224
$ 0.000318457851005224$ 0.000318457851005224

+0.06%

-0.02%

-0.12%

-0.12%

Banana (BANANAS31) sanntidsprisen er $ 0.006083. I løpet av de siste 24 timene har BANANAS31 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006027 og et toppnivå på $ 0.0063658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BANANAS31 er $ 0.05919351623644855, mens den rekordlave prisen er $ 0.000318457851005224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BANANAS31 endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Banana (BANANAS31) Markedsinformasjon

No.524

$ 60.83M
$ 60.83M$ 60.83M

$ 80.33K
$ 80.33K$ 80.33K

$ 60.83M
$ 60.83M$ 60.83M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Banana er $ 60.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.33K. Den sirkulerende forsyningen på BANANAS31 er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.83M.

Banana (BANANAS31) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Banana for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000001218-0.02%
30 dager$ -0.001222-16.73%
60 dager$ -0.000793-11.54%
90 dager$ +0.000055+0.91%
Banana Prisendring i dag

I dag registrerte BANANAS31 en endring på $ -0.000001218 (-0.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Banana 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001222 (-16.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Banana 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BANANAS31 en endring på $ -0.000793 (-11.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Banana 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000055+0.91% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Banana (BANANAS31)?

Sjekk ut Banana Prishistorikk-siden nå.

Hva er Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Banana er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Banana investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BANANAS31 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Banana på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Banana kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Banana Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Banana (BANANAS31) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Banana (BANANAS31) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Banana.

Sjekk Bananaprisprognosen nå!

Banana (BANANAS31) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Banana (BANANAS31) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BANANAS31 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Banana (BANANAS31)

Leter du etter hvordan du kjøperBanana? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Banana på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BANANAS31 til lokale valutaer

1 Banana(BANANAS31) til VND
160.074145
1 Banana(BANANAS31) til AUD
A$0.00918533
1 Banana(BANANAS31) til GBP
0.00450142
1 Banana(BANANAS31) til EUR
0.00517055
1 Banana(BANANAS31) til USD
$0.006083
1 Banana(BANANAS31) til MYR
RM0.0255486
1 Banana(BANANAS31) til TRY
0.25165371
1 Banana(BANANAS31) til JPY
¥0.894201
1 Banana(BANANAS31) til ARS
ARS$8.97193836
1 Banana(BANANAS31) til RUB
0.5079305
1 Banana(BANANAS31) til INR
0.53585147
1 Banana(BANANAS31) til IDR
Rp101.38329278
1 Banana(BANANAS31) til KRW
8.5076838
1 Banana(BANANAS31) til PHP
0.34715681
1 Banana(BANANAS31) til EGP
￡E.0.29295728
1 Banana(BANANAS31) til BRL
R$0.03236156
1 Banana(BANANAS31) til CAD
C$0.00833371
1 Banana(BANANAS31) til BDT
0.74054442
1 Banana(BANANAS31) til NGN
9.09262508
1 Banana(BANANAS31) til COP
$23.76171875
1 Banana(BANANAS31) til ZAR
R.0.10547922
1 Banana(BANANAS31) til UAH
0.25134956
1 Banana(BANANAS31) til TZS
T.Sh.15.05688492
1 Banana(BANANAS31) til VES
Bs0.991529
1 Banana(BANANAS31) til CLP
$5.809265
1 Banana(BANANAS31) til PKR
Rs1.72659872
1 Banana(BANANAS31) til KZT
3.29339703
1 Banana(BANANAS31) til THB
฿0.19380438
1 Banana(BANANAS31) til TWD
NT$0.18388909
1 Banana(BANANAS31) til AED
د.إ0.02232461
1 Banana(BANANAS31) til CHF
Fr0.00480557
1 Banana(BANANAS31) til HKD
HK$0.04726491
1 Banana(BANANAS31) til AMD
֏2.3279641
1 Banana(BANANAS31) til MAD
.د.م0.05486866
1 Banana(BANANAS31) til MXN
$0.11174471
1 Banana(BANANAS31) til SAR
ريال0.02281125
1 Banana(BANANAS31) til ETB
Br0.87333631
1 Banana(BANANAS31) til KES
KSh0.78580194
1 Banana(BANANAS31) til JOD
د.أ0.004312847
1 Banana(BANANAS31) til PLN
0.02208129
1 Banana(BANANAS31) til RON
лв0.02627856
1 Banana(BANANAS31) til SEK
kr0.05724103
1 Banana(BANANAS31) til BGN
лв0.01009778
1 Banana(BANANAS31) til HUF
Ft2.02490904
1 Banana(BANANAS31) til CZK
0.12585727
1 Banana(BANANAS31) til KWD
د.ك0.001855315
1 Banana(BANANAS31) til ILS
0.02025639
1 Banana(BANANAS31) til BOB
Bs0.04203353
1 Banana(BANANAS31) til AZN
0.0103411
1 Banana(BANANAS31) til TJS
SM0.05693688
1 Banana(BANANAS31) til GEL
0.0164241
1 Banana(BANANAS31) til AOA
Kz5.54508031
1 Banana(BANANAS31) til BHD
.د.ب0.002293291
1 Banana(BANANAS31) til BMD
$0.006083
1 Banana(BANANAS31) til DKK
kr0.03862705
1 Banana(BANANAS31) til HNL
L0.15943543
1 Banana(BANANAS31) til MUR
0.27580322
1 Banana(BANANAS31) til NAD
$0.10554005
1 Banana(BANANAS31) til NOK
kr0.06052585
1 Banana(BANANAS31) til NZD
$0.0103411
1 Banana(BANANAS31) til PAB
B/.0.006083
1 Banana(BANANAS31) til PGK
K0.02542694
1 Banana(BANANAS31) til QAR
ر.ق0.02208129
1 Banana(BANANAS31) til RSD
дин.0.60684008
1 Banana(BANANAS31) til UZS
soʻm75.09871061
1 Banana(BANANAS31) til ALL
L0.50160418
1 Banana(BANANAS31) til ANG
ƒ0.01088857
1 Banana(BANANAS31) til AWG
ƒ0.0109494
1 Banana(BANANAS31) til BBD
$0.012166
1 Banana(BANANAS31) til BAM
KM0.01009778
1 Banana(BANANAS31) til BIF
Fr18.157755
1 Banana(BANANAS31) til BND
$0.00778624
1 Banana(BANANAS31) til BSD
$0.006083
1 Banana(BANANAS31) til JMD
$0.97577403
1 Banana(BANANAS31) til KHR
24.42969298
1 Banana(BANANAS31) til KMF
Fr2.542694
1 Banana(BANANAS31) til LAK
132.23912779
1 Banana(BANANAS31) til LKR
Rs1.83998584
1 Banana(BANANAS31) til MDL
L0.1003695
1 Banana(BANANAS31) til MGA
Ar26.91587591
1 Banana(BANANAS31) til MOP
P0.04872483
1 Banana(BANANAS31) til MVR
0.0930699
1 Banana(BANANAS31) til MWK
MK10.56075713
1 Banana(BANANAS31) til MZN
MT0.3887037
1 Banana(BANANAS31) til NPR
Rs0.85721636
1 Banana(BANANAS31) til PYG
43.444786
1 Banana(BANANAS31) til RWF
Fr8.814267
1 Banana(BANANAS31) til SBD
$0.0498806
1 Banana(BANANAS31) til SCR
0.09258326
1 Banana(BANANAS31) til SRD
$0.23170147
1 Banana(BANANAS31) til SVC
$0.05322625
1 Banana(BANANAS31) til SZL
L0.10554005
1 Banana(BANANAS31) til TMT
m0.0212905
1 Banana(BANANAS31) til TND
د.ت0.01770153
1 Banana(BANANAS31) til TTD
$0.04118191
1 Banana(BANANAS31) til UGX
Sh21.339164
1 Banana(BANANAS31) til XAF
Fr3.394314
1 Banana(BANANAS31) til XCD
$0.0164241
1 Banana(BANANAS31) til XOF
Fr3.394314
1 Banana(BANANAS31) til XPF
Fr0.614383
1 Banana(BANANAS31) til BWP
P0.08102556
1 Banana(BANANAS31) til BZD
$0.01222683
1 Banana(BANANAS31) til CVE
$0.57046374
1 Banana(BANANAS31) til DJF
Fr1.082774
1 Banana(BANANAS31) til DOP
$0.37726766
1 Banana(BANANAS31) til DZD
د.ج0.78811348
1 Banana(BANANAS31) til FJD
$0.01368675
1 Banana(BANANAS31) til GNF
Fr52.891685
1 Banana(BANANAS31) til GTQ
Q0.04659578
1 Banana(BANANAS31) til GYD
$1.27311107
1 Banana(BANANAS31) til ISK
kr0.736043

Banana Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Banana, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Banana nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Banana

Hvor mye er Banana (BANANAS31) verdt i dag?
Live BANANAS31 prisen i USD er 0.006083 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BANANAS31-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BANANAS31 til USD er $ 0.006083. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Banana?
Markedsverdien for BANANAS31 er $ 60.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BANANAS31?
Den sirkulerende forsyningen av BANANAS31 er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBANANAS31 ?
BANANAS31 oppnådde en ATH-pris på 0.05919351623644855 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BANANAS31?
BANANAS31 så en ATL-pris på 0.000318457851005224 USD.
Hva er handelsvolumet til BANANAS31?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BANANAS31 er $ 80.33K USD.
Vil BANANAS31 gå høyere i år?
BANANAS31 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BANANAS31 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:39 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BANANAS31-til-USD-kalkulator

Beløp

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0.006083 USD

Handle BANANAS31

BANANAS31USDT
$0.0060874
$0.0060874$0.0060874
-0.04%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker