TON

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

NavnTON

RangeringNo.22

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0017%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)3.78%

Opplagsforsyning2,545,421,040.2920785

Maksimal forsyning

Total forsyning5,141,763,435.023958

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high8.235022765920782,2024-06-15

Laveste pris0.39061681567469,2021-09-20

Offentlig blokkjedeTONCOIN

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

