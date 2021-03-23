Hva er Telos (TLOS)

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Telos (TLOS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Telos (TLOS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TLOS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Telos Hvor mye er Telos (TLOS) verdt i dag? Live TLOS prisen i USD er 0.0544 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TLOS-til-USD-pris? $ 0.0544 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TLOS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Telos? Markedsverdien for TLOS er $ 24.04M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TLOS? Den sirkulerende forsyningen av TLOS er 441.96M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTLOS ? TLOS oppnådde en ATH-pris på 1.4287062007591227 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TLOS? TLOS så en ATL-pris på 0.00975328 USD . Hva er handelsvolumet til TLOS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TLOS er $ 144.21K USD . Vil TLOS gå høyere i år? TLOS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TLOS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Telos (TLOS) Viktige bransjeoppdateringer

