Telos (TLOS) Informasjon Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Offisiell nettside: https://telos.net/ Teknisk dokument: https://telos.net/whitepaper Blokkutforsker: https://teloscan.io Kjøp TLOS nå!

Telos (TLOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Telos (TLOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.52M $ 23.52M $ 23.52M Total forsyning: $ 466.61M $ 466.61M $ 466.61M Sirkulerende forsyning: $ 442.15M $ 442.15M $ 442.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.82M $ 24.82M $ 24.82M All-time high: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 All-Time Low: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 Nåværende pris: $ 0.0532 $ 0.0532 $ 0.0532 Lær mer om Telos (TLOS) pris

Telos (TLOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Telos (TLOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TLOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TLOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TLOSs tokenomics, kan du utforske TLOS tokenets livepris!

Å analysere prishistorikken til TLOS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

Vil du vite hvor TLOS kan være på vei? Vår TLOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

