Chainbase (C) Informasjon Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all. Offisiell nettside: https://chainbase.com/ Teknisk dokument: https://github.com/chainbase-labs/chainbase-docs/blob/main/pdf/Chainbase_litepaper.pdf Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xba12bc7b210e61e5d3110b997a63ea216e0e18f7 Kjøp C nå!

Chainbase (C) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chainbase (C), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 264.93M $ 264.93M $ 264.93M All-time high: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.26493 $ 0.26493 $ 0.26493 Lær mer om Chainbase (C) pris

Chainbase (C) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chainbase (C) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet C tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange C tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår Cs tokenomics, kan du utforske C tokenets livepris!

Chainbase (C) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til C hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for C nå!

C prisforutsigelse Vil du vite hvor C kan være på vei? Vår C prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se C tokenets prisforutsigelse nå!

