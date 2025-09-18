Dagens Tajir Tech Hub livepris er 0.00621 USD. Spor prisoppdateringer for TJRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TJRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tajir Tech Hub livepris er 0.00621 USD. Spor prisoppdateringer for TJRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TJRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Tajir Tech Hub Logo

Tajir Tech Hub Pris(TJRM)

1 TJRM til USD livepris:

$0.00621
$0.00621
+1.95%1D
USD
Tajir Tech Hub (TJRM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:44:06 (UTC+8)

Tajir Tech Hub (TJRM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.005777
$ 0.005777
24 timer lav
$ 0.006216
$ 0.006216
24 timer høy

$ 0.005777
$ 0.005777

$ 0.006216
$ 0.006216

$ 0.13684820134656278
$ 0.13684820134656278

$ 0.004719237141756602
$ 0.004719237141756602

+1.35%

+1.95%

+25.81%

+25.81%

Tajir Tech Hub (TJRM) sanntidsprisen er $ 0.00621. I løpet av de siste 24 timene har TJRM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.005777 og et toppnivå på $ 0.006216, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TJRM er $ 0.13684820134656278, mens den rekordlave prisen er $ 0.004719237141756602.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TJRM endret seg med +1.35% i løpet av den siste timen, +1.95% over 24 timer og +25.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tajir Tech Hub (TJRM) Markedsinformasjon

No.1591

$ 4.01M
$ 4.01M

$ 100.88K
$ 100.88K

$ 4.66M
$ 4.66M

644.95M
644.95M

750,000,000
750,000,000

749,954,915.3900315
749,954,915.3900315

85.99%

SOL

Nåværende markedsverdi på Tajir Tech Hub er $ 4.01M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.88K. Den sirkulerende forsyningen på TJRM er 644.95M, med en total tilgang på 749954915.3900315. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.66M.

Tajir Tech Hub (TJRM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tajir Tech Hub for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00011878+1.95%
30 dager$ +0.000075+1.22%
60 dager$ -0.003012-32.67%
90 dager$ -0.00343-35.59%
Tajir Tech Hub Prisendring i dag

I dag registrerte TJRM en endring på $ +0.00011878 (+1.95%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tajir Tech Hub 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000075 (+1.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tajir Tech Hub 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TJRM en endring på $ -0.003012 (-32.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tajir Tech Hub 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00343-35.59% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tajir Tech Hub (TJRM)?

Sjekk ut Tajir Tech Hub Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Tajir Tech Hub er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tajir Tech Hub investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TJRM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tajir Tech Hub på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tajir Tech Hub kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tajir Tech Hub Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tajir Tech Hub (TJRM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tajir Tech Hub (TJRM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tajir Tech Hub.

Sjekk Tajir Tech Hubprisprognosen nå!

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tajir Tech Hub (TJRM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TJRM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tajir Tech Hub (TJRM)

Leter du etter hvordan du kjøperTajir Tech Hub? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tajir Tech Hub på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TJRM til lokale valutaer

1 Tajir Tech Hub(TJRM) til VND
163.41615
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til AUD
A$0.0093771
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til GBP
0.0045954
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til EUR
0.0052785
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til USD
$0.00621
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MYR
RM0.026082
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til TRY
0.2569077
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til JPY
¥0.91287
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til ARS
ARS$9.1592532
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til RUB
0.5166099
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til INR
0.5470389
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til IDR
Rp103.4999586
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til KRW
8.685306
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til PHP
0.3544047
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til EGP
￡E.0.2990736
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BRL
R$0.0330372
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til CAD
C$0.0085077
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BDT
0.7560054
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til NGN
9.2824596
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til COP
$24.2578125
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til ZAR
R.0.1076814
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til UAH
0.2565972
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til TZS
T.Sh.15.3712404
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til VES
Bs1.01223
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til CLP
$5.93055
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til PKR
Rs1.7626464
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til KZT
3.3621561
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til THB
฿0.1978506
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til TWD
NT$0.1877283
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til AED
د.إ0.0227907
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til CHF
Fr0.0049059
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til HKD
HK$0.0482517
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til AMD
֏2.376567
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MAD
.د.م0.0560142
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MXN
$0.1140777
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til SAR
ريال0.0232875
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til ETB
Br0.8915697
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til KES
KSh0.8022078
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til JOD
د.أ0.00440289
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til PLN
0.0225423
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til RON
лв0.0268272
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til SEK
kr0.0584361
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BGN
лв0.0103086
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til HUF
Ft2.0671848
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til CZK
0.1284849
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til KWD
د.ك0.00189405
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til ILS
0.0206793
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BOB
Bs0.0429111
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til AZN
0.010557
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til TJS
SM0.0581256
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til GEL
0.016767
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til AOA
Kz5.6608497
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BHD
.د.ب0.00234117
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BMD
$0.00621
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til DKK
kr0.0394335
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til HNL
L0.1627641
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MUR
0.2815614
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til NAD
$0.1077435
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til NOK
kr0.0617895
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til NZD
$0.010557
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til PAB
B/.0.00621
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til PGK
K0.0259578
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til QAR
ر.ق0.0225423
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til RSD
дин.0.6195096
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til UZS
soʻm76.6666107
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til ALL
L0.5120766
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til ANG
ƒ0.0111159
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til AWG
ƒ0.011178
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BBD
$0.01242
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BAM
KM0.0103086
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BIF
Fr18.53685
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BND
$0.0079488
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BSD
$0.00621
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til JMD
$0.9961461
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til KHR
24.9397326
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til KMF
Fr2.59578
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til LAK
134.9999973
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til LKR
Rs1.8784008
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MDL
L0.102465
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MGA
Ar27.4778217
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MOP
P0.0497421
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MVR
0.095013
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MWK
MK10.7812431
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til MZN
MT0.396819
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til NPR
Rs0.8751132
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til PYG
44.35182
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til RWF
Fr8.99829
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til SBD
$0.050922
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til SCR
0.0945162
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til SRD
$0.2365389
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til SVC
$0.0543375
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til SZL
L0.1077435
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til TMT
m0.021735
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til TND
د.ت0.0180711
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til TTD
$0.0420417
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til UGX
Sh21.78468
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til XAF
Fr3.46518
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til XCD
$0.016767
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til XOF
Fr3.46518
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til XPF
Fr0.62721
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BWP
P0.0827172
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til BZD
$0.0124821
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til CVE
$0.5823738
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til DJF
Fr1.10538
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til DOP
$0.3851442
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til DZD
د.ج0.8045676
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til FJD
$0.0139725
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til GNF
Fr53.99595
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til GTQ
Q0.0475686
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til GYD
$1.2996909
1 Tajir Tech Hub(TJRM) til ISK
kr0.75141

Folk spør også: Andre spørsmål om Tajir Tech Hub

Hvor mye er Tajir Tech Hub (TJRM) verdt i dag?
Live TJRM prisen i USD er 0.00621 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TJRM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TJRM til USD er $ 0.00621. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tajir Tech Hub?
Markedsverdien for TJRM er $ 4.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TJRM?
Den sirkulerende forsyningen av TJRM er 644.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTJRM ?
TJRM oppnådde en ATH-pris på 0.13684820134656278 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TJRM?
TJRM så en ATL-pris på 0.004719237141756602 USD.
Hva er handelsvolumet til TJRM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TJRM er $ 100.88K USD.
Vil TJRM gå høyere i år?
TJRM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TJRM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:44:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TJRMUSDT
$0.00621
$0.00621
