Tajir Tech Hub (TJRM) Informasjon Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users. Offisiell nettside: https://www.tajirtechhub.com/ Teknisk dokument: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo Kjøp TJRM nå!

Tajir Tech Hub (TJRM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tajir Tech Hub (TJRM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Total forsyning: $ 749.95M $ 749.95M $ 749.95M Sirkulerende forsyning: $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M All-time high: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 All-Time Low: $ 0.004719237141756602 $ 0.004719237141756602 $ 0.004719237141756602 Nåværende pris: $ 0.006216 $ 0.006216 $ 0.006216 Lær mer om Tajir Tech Hub (TJRM) pris

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tajir Tech Hub (TJRM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TJRM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TJRM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TJRMs tokenomics, kan du utforske TJRM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TJRM Interessert i å legge til Tajir Tech Hub (TJRM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TJRM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TJRM på MEXC nå!

Tajir Tech Hub (TJRM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TJRM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TJRM nå!

TJRM prisforutsigelse Vil du vite hvor TJRM kan være på vei? Vår TJRM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TJRM tokenets prisforutsigelse nå!

