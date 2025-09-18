Hva er FUNTICO (TICO)

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth.

FUNTICO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FUNTICO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk TICO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om FUNTICO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FUNTICO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FUNTICO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FUNTICO (TICO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FUNTICO (TICO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FUNTICO.

Sjekk FUNTICOprisprognosen nå!

FUNTICO (TICO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FUNTICO (TICO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TICO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FUNTICO (TICO)

Leter du etter hvordan du kjøperFUNTICO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FUNTICO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TICO til lokale valutaer

Prøv konverting

FUNTICO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FUNTICO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om FUNTICO Hvor mye er FUNTICO (TICO) verdt i dag? Live TICO prisen i USD er 0.002526 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TICO-til-USD-pris? $ 0.002526 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TICO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FUNTICO? Markedsverdien for TICO er $ 5.40M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TICO? Den sirkulerende forsyningen av TICO er 2.14B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTICO ? TICO oppnådde en ATH-pris på 0.01893343419011232 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TICO? TICO så en ATL-pris på 0.002493032824181098 USD . Hva er handelsvolumet til TICO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TICO er $ 60.56K USD . Vil TICO gå høyere i år? TICO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TICO prisprognosen for en mer grundig analyse.

FUNTICO (TICO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?