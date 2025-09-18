Dagens MAGIC livepris er 0.20529 USD. Spor prisoppdateringer for MAGIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAGIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MAGIC livepris er 0.20529 USD. Spor prisoppdateringer for MAGIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAGIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MAGIC Pris(MAGIC)

$0.20497
-5.40%1D
MAGIC (MAGIC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:21:05 (UTC+8)

MAGIC (MAGIC) Prisinformasjon (USD)

$ 0.20443
24 timer lav
$ 0.21805
24 timer høy

-1.39%

-5.40%

-3.96%

-3.96%

MAGIC (MAGIC) sanntidsprisen er $ 0.20529. I løpet av de siste 24 timene har MAGIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.20443 og et toppnivå på $ 0.21805, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAGIC endret seg med -1.39% i løpet av den siste timen, -5.40% over 24 timer og -3.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MAGIC (MAGIC) Markedsinformasjon

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 71.38M
$ 71.38M$ 71.38M

347,714,007
347,714,007 347,714,007

ETH

Nåværende markedsverdi på MAGIC er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.10M. Den sirkulerende forsyningen på MAGIC er --, med en total tilgang på 347714007. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.38M.

MAGIC (MAGIC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MAGIC for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0117002-5.40%
30 dager$ -0.02591-11.21%
60 dager$ +0.02536+14.09%
90 dager$ +0.04988+32.09%
MAGIC Prisendring i dag

I dag registrerte MAGIC en endring på $ -0.0117002 (-5.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MAGIC 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.02591 (-11.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MAGIC 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MAGIC en endring på $ +0.02536 (+14.09%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MAGIC 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.04988+32.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MAGIC (MAGIC)?

Sjekk ut MAGIC Prishistorikk-siden nå.

Hva er MAGIC (MAGIC)

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

MAGIC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MAGIC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MAGIC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MAGIC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MAGIC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MAGIC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MAGIC (MAGIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MAGIC (MAGIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MAGIC.

Sjekk MAGICprisprognosen nå!

MAGIC (MAGIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MAGIC (MAGIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAGIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MAGIC (MAGIC)

Leter du etter hvordan du kjøperMAGIC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MAGIC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MAGIC til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av MAGIC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MAGIC

Hvor mye er MAGIC (MAGIC) verdt i dag?
Live MAGIC prisen i USD er 0.20529 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAGIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAGIC til USD er $ 0.20529. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MAGIC?
Markedsverdien for MAGIC er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAGIC?
Den sirkulerende forsyningen av MAGIC er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAGIC ?
MAGIC oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAGIC?
MAGIC så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til MAGIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAGIC er $ 1.10M USD.
Vil MAGIC gå høyere i år?
MAGIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAGIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:21:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

