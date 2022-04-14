FUNTICO (TICO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FUNTICO (TICO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FUNTICO (TICO) Informasjon After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth. Offisiell nettside: https://funtico.com Teknisk dokument: https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper Blokkutforsker: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114 Kjøp TICO nå!

FUNTICO (TICO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FUNTICO (TICO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.90M $ 24.90M $ 24.90M All-time high: $ 0.034 $ 0.034 $ 0.034 All-Time Low: $ 0.002453864843356474 $ 0.002453864843356474 $ 0.002453864843356474 Nåværende pris: $ 0.00249 $ 0.00249 $ 0.00249 Lær mer om FUNTICO (TICO) pris

FUNTICO (TICO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FUNTICO (TICO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TICO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TICO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TICOs tokenomics, kan du utforske TICO tokenets livepris!

FUNTICO (TICO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TICO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TICO nå!

TICO prisforutsigelse Vil du vite hvor TICO kan være på vei? Vår TICO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TICO tokenets prisforutsigelse nå!

