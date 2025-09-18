Hva er SHIBAINU (SHIB)

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU (SHIB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SHIBAINU (SHIB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIB tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av SHIBAINU, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SHIBAINU Hvor mye er SHIBAINU (SHIB) verdt i dag? Live SHIB prisen i USD er 0.0000129 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SHIB-til-USD-pris? $ 0.0000129 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SHIB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SHIBAINU? Markedsverdien for SHIB er $ 7.60B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIB? Den sirkulerende forsyningen av SHIB er 589.25T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIB ? SHIB oppnådde en ATH-pris på 0.000088450814267188 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIB? SHIB så en ATL-pris på 0.00000000008164606 USD . Hva er handelsvolumet til SHIB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIB er $ 5.26M USD . Vil SHIB gå høyere i år? SHIB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIB prisprognosen for en mer grundig analyse.

SHIBAINU (SHIB) Viktige bransjeoppdateringer

