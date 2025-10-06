Tectum Cash pris i dag

Sanntids Tectum Cash (TCT) pris i dag er $ 0.0604, med en 0.33% endring de siste 24 timene. Nåværende TCT til USD konverteringssats er $ 0.0604 per TCT.

Tectum Cash rangerer for tiden som #3931 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 TCT. I løpet av de siste 24 timene TCT har den blitt handlet mellom $ 0.0574(laveste) og $ 0.0898 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.2010723330700808, mens tidenes laveste notering var $ 0.0838100358275404.

Kortsiktig har TCT beveget seg +0.33% i løpet av den siste timen og -24.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 483.24K.

Tectum Cash (TCT) Markedsinformasjon

Rangering No.3931 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 483.24K$ 483.24K $ 483.24K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede ETH

