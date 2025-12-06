Tectum Cash (TCT) tokenomics
Tectum Cash (TCT) Informasjon
TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.
Tectum Cash (TCT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Tectum Cash (TCT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet TCT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange TCT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår TCTs tokenomics, kan du utforske TCT tokenets livepris!
