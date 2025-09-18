Dagens Maple Finance livepris er 0.42993 USD. Spor prisoppdateringer for SYRUP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SYRUP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Maple Finance livepris er 0.42993 USD. Spor prisoppdateringer for SYRUP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SYRUP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Maple Finance Pris(SYRUP)

1 SYRUP til USD livepris:

$0.42954
-0.12%1D
USD
Maple Finance (SYRUP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:31:21 (UTC+8)

Maple Finance (SYRUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.42603
24 timer lav
$ 0.4502
24 timer høy

$ 0.42603
$ 0.4502
$ 0.657413334753943
$ 0.08489010973895052
-0.14%

-0.12%

-10.48%

-10.48%

Maple Finance (SYRUP) sanntidsprisen er $ 0.42993. I løpet av de siste 24 timene har SYRUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.42603 og et toppnivå på $ 0.4502, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYRUP er $ 0.657413334753943, mens den rekordlave prisen er $ 0.08489010973895052.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYRUP endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -10.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maple Finance (SYRUP) Markedsinformasjon

No.121

$ 513.68M
$ 269.78K
$ 516.03M
1.19B
--
1,200,275,708.54902
0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Maple Finance er $ 513.68M, med et 24-timers handelsvolum på $ 269.78K. Den sirkulerende forsyningen på SYRUP er 1.19B, med en total tilgang på 1200275708.54902. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 516.03M.

Maple Finance (SYRUP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Maple Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0005161-0.12%
30 dager$ +0.00648+1.53%
60 dager$ +0.01609+3.88%
90 dager$ +0.00297+0.69%
Maple Finance Prisendring i dag

I dag registrerte SYRUP en endring på $ -0.0005161 (-0.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Maple Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00648 (+1.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Maple Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SYRUP en endring på $ +0.01609 (+3.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Maple Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00297+0.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Maple Finance (SYRUP)?

Sjekk ut Maple Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Maple Finance (SYRUP)

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

Maple Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Maple Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SYRUP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Maple Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Maple Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Maple Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Maple Finance (SYRUP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Maple Finance (SYRUP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Maple Finance.

Sjekk Maple Financeprisprognosen nå!

Maple Finance (SYRUP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Maple Finance (SYRUP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SYRUP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Maple Finance (SYRUP)

Leter du etter hvordan du kjøperMaple Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Maple Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SYRUP til lokale valutaer

1 Maple Finance(SYRUP) til VND
11,313.60795
1 Maple Finance(SYRUP) til AUD
A$0.6491943
1 Maple Finance(SYRUP) til GBP
0.3181482
1 Maple Finance(SYRUP) til EUR
0.3654405
1 Maple Finance(SYRUP) til USD
$0.42993
1 Maple Finance(SYRUP) til MYR
RM1.805706
1 Maple Finance(SYRUP) til TRY
17.7905034
1 Maple Finance(SYRUP) til JPY
¥63.19971
1 Maple Finance(SYRUP) til ARS
ARS$634.1123556
1 Maple Finance(SYRUP) til RUB
35.899155
1 Maple Finance(SYRUP) til INR
37.8682344
1 Maple Finance(SYRUP) til IDR
Rp7,165.4971338
1 Maple Finance(SYRUP) til KRW
600.4574352
1 Maple Finance(SYRUP) til PHP
24.5189079
1 Maple Finance(SYRUP) til EGP
￡E.20.7054288
1 Maple Finance(SYRUP) til BRL
R$2.2829283
1 Maple Finance(SYRUP) til CAD
C$0.5890041
1 Maple Finance(SYRUP) til BDT
52.3396782
1 Maple Finance(SYRUP) til NGN
642.6421668
1 Maple Finance(SYRUP) til COP
$1,679.4140625
1 Maple Finance(SYRUP) til ZAR
R.7.4463876
1 Maple Finance(SYRUP) til UAH
17.7647076
1 Maple Finance(SYRUP) til TZS
T.Sh.1,064.1799332
1 Maple Finance(SYRUP) til VES
Bs70.07859
1 Maple Finance(SYRUP) til CLP
$410.58315
1 Maple Finance(SYRUP) til PKR
Rs122.0313312
1 Maple Finance(SYRUP) til KZT
232.7684013
1 Maple Finance(SYRUP) til THB
฿13.671774
1 Maple Finance(SYRUP) til TWD
NT$12.9967839
1 Maple Finance(SYRUP) til AED
د.إ1.5778431
1 Maple Finance(SYRUP) til CHF
Fr0.3396447
1 Maple Finance(SYRUP) til HKD
HK$3.3405561
1 Maple Finance(SYRUP) til AMD
֏164.534211
1 Maple Finance(SYRUP) til MAD
.د.م3.8779686
1 Maple Finance(SYRUP) til MXN
$7.9064127
1 Maple Finance(SYRUP) til SAR
ريال1.6122375
1 Maple Finance(SYRUP) til ETB
Br61.7250501
1 Maple Finance(SYRUP) til KES
KSh55.5383574
1 Maple Finance(SYRUP) til JOD
د.أ0.30482037
1 Maple Finance(SYRUP) til PLN
1.5563466
1 Maple Finance(SYRUP) til RON
лв1.8529983
1 Maple Finance(SYRUP) til SEK
kr4.0456413
1 Maple Finance(SYRUP) til BGN
лв0.7136838
1 Maple Finance(SYRUP) til HUF
Ft142.8313446
1 Maple Finance(SYRUP) til CZK
8.8909524
1 Maple Finance(SYRUP) til KWD
د.ك0.13112865
1 Maple Finance(SYRUP) til ILS
1.4316669
1 Maple Finance(SYRUP) til BOB
Bs2.9708163
1 Maple Finance(SYRUP) til AZN
0.730881
1 Maple Finance(SYRUP) til TJS
SM4.0241448
1 Maple Finance(SYRUP) til GEL
1.160811
1 Maple Finance(SYRUP) til AOA
Kz391.9112901
1 Maple Finance(SYRUP) til BHD
.د.ب0.16208361
1 Maple Finance(SYRUP) til BMD
$0.42993
1 Maple Finance(SYRUP) til DKK
kr2.7300555
1 Maple Finance(SYRUP) til HNL
L11.2684653
1 Maple Finance(SYRUP) til MUR
19.4930262
1 Maple Finance(SYRUP) til NAD
$7.4592855
1 Maple Finance(SYRUP) til NOK
kr4.2735042
1 Maple Finance(SYRUP) til NZD
$0.730881
1 Maple Finance(SYRUP) til PAB
B/.0.42993
1 Maple Finance(SYRUP) til PGK
K1.7971074
1 Maple Finance(SYRUP) til QAR
ر.ق1.5606459
1 Maple Finance(SYRUP) til RSD
дин.42.8769189
1 Maple Finance(SYRUP) til UZS
soʻm5,307.7739031
1 Maple Finance(SYRUP) til ALL
L35.4520278
1 Maple Finance(SYRUP) til ANG
ƒ0.7695747
1 Maple Finance(SYRUP) til AWG
ƒ0.773874
1 Maple Finance(SYRUP) til BBD
$0.85986
1 Maple Finance(SYRUP) til BAM
KM0.7136838
1 Maple Finance(SYRUP) til BIF
Fr1,283.34105
1 Maple Finance(SYRUP) til BND
$0.5503104
1 Maple Finance(SYRUP) til BSD
$0.42993
1 Maple Finance(SYRUP) til JMD
$68.9650713
1 Maple Finance(SYRUP) til KHR
1,726.6246758
1 Maple Finance(SYRUP) til KMF
Fr179.71074
1 Maple Finance(SYRUP) til LAK
9,346.3041609
1 Maple Finance(SYRUP) til LKR
Rs130.0452264
1 Maple Finance(SYRUP) til MDL
L7.093845
1 Maple Finance(SYRUP) til MGA
Ar1,902.3413661
1 Maple Finance(SYRUP) til MOP
P3.4437393
1 Maple Finance(SYRUP) til MVR
6.577929
1 Maple Finance(SYRUP) til MWK
MK746.4057723
1 Maple Finance(SYRUP) til MZN
MT27.472527
1 Maple Finance(SYRUP) til NPR
Rs60.5857356
1 Maple Finance(SYRUP) til PYG
3,070.56006
1 Maple Finance(SYRUP) til RWF
Fr622.96857
1 Maple Finance(SYRUP) til SBD
$3.525426
1 Maple Finance(SYRUP) til SCR
6.1608969
1 Maple Finance(SYRUP) til SRD
$16.3760337
1 Maple Finance(SYRUP) til SVC
$3.7618875
1 Maple Finance(SYRUP) til SZL
L7.4592855
1 Maple Finance(SYRUP) til TMT
m1.504755
1 Maple Finance(SYRUP) til TND
د.ت1.2510963
1 Maple Finance(SYRUP) til TTD
$2.9106261
1 Maple Finance(SYRUP) til UGX
Sh1,508.19444
1 Maple Finance(SYRUP) til XAF
Fr239.90094
1 Maple Finance(SYRUP) til XCD
$1.160811
1 Maple Finance(SYRUP) til XOF
Fr239.90094
1 Maple Finance(SYRUP) til XPF
Fr43.42293
1 Maple Finance(SYRUP) til BWP
P5.7266676
1 Maple Finance(SYRUP) til BZD
$0.8641593
1 Maple Finance(SYRUP) til CVE
$40.3188354
1 Maple Finance(SYRUP) til DJF
Fr76.09761
1 Maple Finance(SYRUP) til DOP
$26.6642586
1 Maple Finance(SYRUP) til DZD
د.ج55.7017308
1 Maple Finance(SYRUP) til FJD
$0.9673425
1 Maple Finance(SYRUP) til GNF
Fr3,738.24135
1 Maple Finance(SYRUP) til GTQ
Q3.2932638
1 Maple Finance(SYRUP) til GYD
$89.9800497
1 Maple Finance(SYRUP) til ISK
kr52.02153

Maple Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Maple Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Maple Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Maple Finance

Hvor mye er Maple Finance (SYRUP) verdt i dag?
Live SYRUP prisen i USD er 0.42993 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SYRUP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SYRUP til USD er $ 0.42993. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Maple Finance?
Markedsverdien for SYRUP er $ 513.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SYRUP?
Den sirkulerende forsyningen av SYRUP er 1.19B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSYRUP ?
SYRUP oppnådde en ATH-pris på 0.657413334753943 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SYRUP?
SYRUP så en ATL-pris på 0.08489010973895052 USD.
Hva er handelsvolumet til SYRUP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SYRUP er $ 269.78K USD.
Vil SYRUP gå høyere i år?
SYRUP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SYRUP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:31:21 (UTC+8)

Maple Finance (SYRUP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

