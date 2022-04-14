Maple Finance (SYRUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maple Finance (SYRUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maple Finance (SYRUP) Informasjon Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Offisiell nettside: https://maple.finance/ Teknisk dokument: https://maplefinance.gitbook.io/maple Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66

Maple Finance (SYRUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maple Finance (SYRUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 487.14M $ 487.14M $ 487.14M Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 488.34M $ 488.34M $ 488.34M All-time high: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 All-Time Low: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Nåværende pris: $ 0.40686 $ 0.40686 $ 0.40686 Lær mer om Maple Finance (SYRUP) pris

Maple Finance (SYRUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maple Finance (SYRUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYRUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYRUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYRUPs tokenomics, kan du utforske SYRUP tokenets livepris!

Maple Finance (SYRUP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SYRUP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SYRUP prisforutsigelse Vil du vite hvor SYRUP kan være på vei? Vår SYRUP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

