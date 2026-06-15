Synth pris i dag

Sanntids Synth (SN50) pris i dag er $ 1.67, med en 0.86% endring de siste 24 timene. Nåværende SN50 til USD konverteringssats er $ 1.67 per SN50.

Synth rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,738,233, med en sirkulerende forsyning på 4.63M SN50. I løpet av de siste 24 timene SN50 har den blitt handlet mellom $ 1.61(laveste) og $ 1.76 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 8.97, mens tidenes laveste notering var $ 0.985209.

Kortsiktig har SN50 beveget seg +1.41% i løpet av den siste timen og +16.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.24K.

Synth (SN50) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volum (24 timer) $ 56.24K$ 56.24K $ 56.24K Fullt utvannet markedsverdi $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Opplagsforsyning 4.63M 4.63M 4.63M Total forsyning 4,629,778.710971519 4,629,778.710971519 4,629,778.710971519

Nåværende markedsverdi på Synth er $ 7.74M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.24K. Den sirkulerende forsyningen på SN50 er 4.63M, med en total tilgang på 4629778.710971519. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.74M.