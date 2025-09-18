Dagens TIA livepris er 1.722 USD. Spor prisoppdateringer for TIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TIA livepris er 1.722 USD. Spor prisoppdateringer for TIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1.723
$1.723$1.723
-0.28%1D
TIA (TIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:47:39 (UTC+8)

TIA (TIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.704
$ 1.704$ 1.704
24 timer lav
$ 1.85
$ 1.85$ 1.85
24 timer høy

$ 1.704
$ 1.704$ 1.704

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 20.911430884832413
$ 20.911430884832413$ 20.911430884832413

$ 1.3200881133445714
$ 1.3200881133445714$ 1.3200881133445714

+0.05%

-0.27%

-6.37%

-6.37%

TIA (TIA) sanntidsprisen er $ 1.722. I løpet av de siste 24 timene har TIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.704 og et toppnivå på $ 1.85, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIA er $ 20.911430884832413, mens den rekordlave prisen er $ 1.3200881133445714.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIA endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -6.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TIA (TIA) Markedsinformasjon

No.68

$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B

$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M

$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B

786.33M
786.33M 786.33M

1,145,795,822.355744
1,145,795,822.355744 1,145,795,822.355744

0.03%

CELESTIA

Nåværende markedsverdi på TIA er $ 1.35B, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.33M. Den sirkulerende forsyningen på TIA er 786.33M, med en total tilgang på 1145795822.355744. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.97B.

TIA (TIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TIA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00484-0.27%
30 dager$ -0.01-0.58%
60 dager$ -0.521-23.23%
90 dager$ +0.255+17.38%
TIA Prisendring i dag

I dag registrerte TIA en endring på $ -0.00484 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TIA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01 (-0.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TIA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TIA en endring på $ -0.521 (-23.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TIA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.255+17.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TIA (TIA)?

Sjekk ut TIA Prishistorikk-siden nå.

Hva er TIA (TIA)

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

TIA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TIA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TIA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TIA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TIA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TIA (TIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TIA (TIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TIA.

Sjekk TIAprisprognosen nå!

TIA (TIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TIA (TIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TIA (TIA)

Leter du etter hvordan du kjøperTIA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TIA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TIA til lokale valutaer

TIA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TIA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TIA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TIA

Hvor mye er TIA (TIA) verdt i dag?
Live TIA prisen i USD er 1.722 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TIA til USD er $ 1.722. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TIA?
Markedsverdien for TIA er $ 1.35B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TIA?
Den sirkulerende forsyningen av TIA er 786.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTIA ?
TIA oppnådde en ATH-pris på 20.911430884832413 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TIA?
TIA så en ATL-pris på 1.3200881133445714 USD.
Hva er handelsvolumet til TIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TIA er $ 3.33M USD.
Vil TIA gå høyere i år?
TIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
TIA (TIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

