Hva er Bedrock (BR)

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

Bedrock er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bedrock investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Bedrock på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bedrock kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bedrock Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bedrock (BR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bedrock (BR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bedrock.

Sjekk Bedrockprisprognosen nå!

Bedrock (BR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bedrock (BR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bedrock (BR)

Leter du etter hvordan du kjøperBedrock? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bedrock på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BR til lokale valutaer

Prøv konverting

Bedrock Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bedrock, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bedrock Hvor mye er Bedrock (BR) verdt i dag? Live BR prisen i USD er 0.09874 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BR-til-USD-pris? $ 0.09874 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bedrock? Markedsverdien for BR er $ 22.71M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BR? Den sirkulerende forsyningen av BR er 230.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBR ? BR oppnådde en ATH-pris på 0.22056296219492613 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BR? BR så en ATL-pris på 0.03902018689786832 USD . Hva er handelsvolumet til BR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BR er $ 55.13K USD . Vil BR gå høyere i år? BR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BR prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bedrock (BR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?