Dagens Injective livepris er 14 USD. Spor prisoppdateringer for INJ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INJ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Injective Logo

Injective Pris(INJ)

1 INJ til USD livepris:

-3.64%1D
USD
Injective (INJ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:13:49 (UTC+8)

Injective (INJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.90%

-3.64%

-0.64%

-0.64%

Injective (INJ) sanntidsprisen er $ 14. I løpet av de siste 24 timene har INJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 13.96 og et toppnivå på $ 14.86, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INJ er $ 52.74994573512556, mens den rekordlave prisen er $ 0.65567454.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INJ endret seg med -1.90% i løpet av den siste timen, -3.64% over 24 timer og -0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Injective (INJ) Markedsinformasjon

No.67

0.03%

ETH

Nåværende markedsverdi på Injective er $ 1.40B, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.53M. Den sirkulerende forsyningen på INJ er 99.97M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40B.

Injective (INJ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Injective for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.5289-3.64%
30 dager$ +0.31+2.26%
60 dager$ -1.29-8.44%
90 dager$ +3.24+30.11%
Injective Prisendring i dag

I dag registrerte INJ en endring på $ -0.5289 (-3.64%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Injective 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.31 (+2.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Injective 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så INJ en endring på $ -1.29 (-8.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Injective 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +3.24+30.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Injective (INJ)?

Sjekk ut Injective Prishistorikk-siden nå.

Hva er Injective (INJ)

Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Injective er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Injective investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk INJ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Injective på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Injective kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Injective Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Injective (INJ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Injective (INJ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Injective.

Sjekk Injectiveprisprognosen nå!

Injective (INJ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Injective (INJ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INJ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Injective (INJ)

Leter du etter hvordan du kjøperInjective? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Injective på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Injective Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Injective, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Injective nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Injective

Hvor mye er Injective (INJ) verdt i dag?
Live INJ prisen i USD er 14 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INJ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INJ til USD er $ 14. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Injective?
Markedsverdien for INJ er $ 1.40B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INJ?
Den sirkulerende forsyningen av INJ er 99.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINJ ?
INJ oppnådde en ATH-pris på 52.74994573512556 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INJ?
INJ så en ATL-pris på 0.65567454 USD.
Hva er handelsvolumet til INJ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INJ er $ 4.53M USD.
Vil INJ gå høyere i år?
INJ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INJ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Injective (INJ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

