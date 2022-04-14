Synapse (SYN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Synapse (SYN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Synapse (SYN) Informasjon Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Offisiell nettside: https://synapseprotocol.com Teknisk dokument: https://docs.synapseprotocol.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 Kjøp SYN nå!

Synapse (SYN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Synapse (SYN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.73M $ 22.73M $ 22.73M Total forsyning: $ 200.02M $ 200.02M $ 200.02M Sirkulerende forsyning: $ 185.24M $ 185.24M $ 185.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.68M $ 30.68M $ 30.68M All-time high: $ 5.199 $ 5.199 $ 5.199 All-Time Low: $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 Nåværende pris: $ 0.12272 $ 0.12272 $ 0.12272 Lær mer om Synapse (SYN) pris

Synapse (SYN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Synapse (SYN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYNs tokenomics, kan du utforske SYN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SYN Interessert i å legge til Synapse (SYN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SYN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SYN på MEXC nå!

Synapse (SYN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SYN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SYN nå!

SYN prisforutsigelse Vil du vite hvor SYN kan være på vei? Vår SYN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SYN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!