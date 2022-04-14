SwissCheese (SWCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SwissCheese (SWCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SwissCheese (SWCH) Informasjon Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem. Offisiell nettside: https://swisscheese.finance Teknisk dokument: https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1 Kjøp SWCH nå!

SwissCheese (SWCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SwissCheese (SWCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.89M $ 10.89M $ 10.89M Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 43.75M $ 43.75M $ 43.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.88M $ 29.88M $ 29.88M All-time high: $ 1.0301 $ 1.0301 $ 1.0301 All-Time Low: $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 Nåværende pris: $ 0.249 $ 0.249 $ 0.249 Lær mer om SwissCheese (SWCH) pris

SwissCheese (SWCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SwissCheese (SWCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWCHs tokenomics, kan du utforske SWCH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SWCH Interessert i å legge til SwissCheese (SWCH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SWCH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SWCH på MEXC nå!

SwissCheese (SWCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SWCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SWCH nå!

SWCH prisforutsigelse Vil du vite hvor SWCH kan være på vei? Vår SWCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWCH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!